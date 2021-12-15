В Гонконге загорелся Всемирный торговый центр: в здании заблокированы более 350 человек (ВИДЕО)

В Гонконге 15 декабря возник пожар в здании Всемирного торгового центра, где располагаются офисные помещения, магазины, рестораны и спортивный центр.

Об этом сообщает South China Morning Post.

По крайней мере 7 человек пострадали. Среди раненых была женщина 60 лет, которая лежала в полубессознательном состоянии.

Trapped people being rescued at Hong Kong's World Trade Centre after a major fire pic.twitter.com/1XHGmVr9sz — SCMP Hong Kong (@SCMPHongKong) December 15, 2021

Известно, что пожар вспыхнул в электрощитовой, расположенной на нижнем этаже, затем огонь распространился на строительные леса, которые покрывали часть здания. Едкий дым заполонил торговый центр и лестницы.

Сотни людей спасались от огня на крыше здания, а также на открытой части центра на 5 этаже. Спасатели эвакуировали их при помощи лестниц.

Пока неизвестно, все ли сотрудники покинули помещение, в здании помимо торговых площадок находится офисный центр.

Причины пожара выясняются.

Напомним, пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы и где в воскресенье было много детей. Было выяснено, что в ТЦ уже неделю не работала автоматическая пожарная сигнализация, а исправную принудительную систему оповещения после начала возгорания не включил охранник ТЦ.

По последним данным, при пожаре погибли 64 человека, в том числе более 40 детей.