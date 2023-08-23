В ГУР спростували знищення українського катеру біля Зміїного: навпаки, кажуть про ураження літаку РФ (ВІДЕО)

Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтверджує факт бойового зіткнення російського військового літака та українських бойових катерів у Чорному морі, однак знищення одного з таких катерів спростовують.

Як ідеться у повідомленні військової розвідки, зіткнення сталося у територіальних водах України поблизу острова Зміїний, в районі однієї з бурових платформ захопленої окупантами держкомпанії "Чорноморнафтогаз" (так званих "вишок Бойка").

"Літак окупантів спробував атакувати військові судна Сил безпеки та оборони України, але отримав відповідь. Ворожа пропаганда поширила фейк про нібито ураження та затоплення українського катера", - сказано в ньому.

Насправді ж, як кажуть в ГУР, російська ракета впала у воду та "продовжила рух на зустріч" із затопленим у квітні 2022 року крейсером "Москва", а жодної шкоди українським військовим завдано не було.

"У відповідь на спробу атаки українські військовослужбовці завдали удару по літаку окупантів. Випущена з бойового катера України ракета пошкодила російський борт, який був вимушений одразу ж залишити місце події та летіти у напрямку найближчого аеродрому", - повідомили у розвідці.

Напередодні у Міністерстві оборони Росії заявили, що біля 11:00 22 серпня східніше Зміїного літак Повітряно-Космічних сил ЗФ РФ знищив швидкохідний військовий катер виробництва США Willard Sea Force із десантною групою ЗСУ.

За твердженням військових країни-агресора, швидкісна надводна ціль активно маневрувала, намагалася ухилитися від вогню винищувача, проте нібито була успішно вражена з авіаційної гармати. У відомстві опублікували навіть відео, з якого, однак, не можна зробити однозначний висновок про ураження катера.

В ГУР, в свою чергу, опублікували власне відео, зняте з дрону, на якому видно загалом чотири катери, що маневрують, та момент випуску ракети одним з них. Однак ураження російського літака на відео не зафіксоване.