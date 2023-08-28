В ГУР відзвітували про атаку на штаб ФСБ та "казарму" чеченського спецназу в Енергодарі (ВІДЕО)

В Головному управлінні розвідки Міністерства оборони повідомляють про нові факти ефективного ураження ворожих об’єктів на окупованій території Запорізької області, здійснені завдяки координованому ним руху опору.

Зокрема, як ідеться в повідомленні відомства, 23 серпня у День державного прапора України, в штабі відділення Федеральної служби безпеки Росії в Енергодарі на вулиці Набережній, 24 відбувався захід для особового складу окупаційних військ.

"Близько 19:00, у момент найбільшої концентрації рашистів, у штабі пролунав потужний вибух. Після початку евакуації по паркувальному майданчику поблизу будівлі був нанесений ще один удар, який додатково знищив особовий склад окупантів, а також значно пошкодив розташовані там автомобілі", - заявили в ГУР.

За даними військової розвідки, на місце події прибули три пожежні розрахунки та карети швидкої допомоги. Зрештою тіла вбитих загарбників кількома військовими вантажівками "Урал" були вивезені у напрямку Мелітополя.

Крім того, зазначається, що 24 серпня у місті Кам’янка-Дніпровська "у межах святкування" Дня незалежності України близько 6:00 у вікно помешкання "заступника голови військово-цивільної адміністрації" Олександра Реймера залетів український дрон-камікадзе.

Пораненого колаборанта евакуювали до лікарні. Більш детальну інформацію ГУР не наводить, але публікує відео атаки. Крім того, публікується і ще одне відео з Енергодару, але атака на ньому здійснена у кварталі від згаданої вище - по проспекту Будівельників, 46.

Як вказують у розвідці, там була облаштована імпровізована "казарма" загону міліції особливого призначення "Ахмат-1" Росгвардії. У цій будівлі раніше було відділення Укрінбанку (нагадаємо, що ліквідація цієї фінустанови почалася ще в 2016 році, але в 2021-му була визнана незаконною). Атака ж на колишнє відділення була здійснена вже 28 серпня о 9:50.

В результаті вибуху постраждав особовий склад окупантів та припарковані у дворі автомобілі. В приміщенні розпочалась пожежа. На місце події прибули пожежні розрахунки та карети швидкої допомоги. Наразі уточнюється інформація щодо кількості вбитих та поранених "кадирівців".

Нагадаємо також, що раніше ГУР опублікувало відео ураження 18 серпня будівлі, де розміщується міський відділ російської "поліції" в окупованому Енергодарі. Зазначалося, що в момент удару там якраз ішла нарада керівництва.