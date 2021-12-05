В Индии военные по ошибке расстреляли 13 мирных жителей

Во время военной операции по уничтожению повстанцев на северо-востоке Индии погибли 13 мирных жителей, которые проживали в деревне штата Нагаленд.

Как сообщает The Guardian, после получения информации о передвижении повстанцев в штате Нагаленд, индийские солдаты обстреляли грузовик, в результате чего погибло шесть человек.

В ответ на это жители деревни сожгли две армейские машины, военнослужащие открыли по ним огонь, в результате чего погибло еще семь человек, среди которых – один солдат.

Инцидент произошел в округе Мон, который граничит с Мьянмой. По словам местных активистов, все погибшие были шахтерами.

Министр внутренних дел Индии Амит Шах Индии Амит Шах принес извинения семьям убитых и пообещал проконтролировать ход расследования инцидента.

По его словам, военные устроили засаду после того, как стало известно, что повстанцы планируют атаковать солдат в этом районе, в 250 милях (400 км) к востоку от Гаухати, столицы штата Ассам.

Напомним, 21 апреля 2019 года в столице Шри-Ланки Коломбо, а также городах Негомбо и Баттикалоа была проведена серия терактов, в результате которых были взорваны три католические церкви и три пятизвездочных отеля.

После этого правительство Шри-Ланки объявило комендантский час по всему острову.