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В Індії понад 90 людей загинули внаслідок обвалення пішохідного мосту
Щонайменше 91 людина загинула ввечері 30 жовтня внаслідок обвалення пішохідного мосту через річку Мачху у місті Морбі (Морві; штат Гуджарат, Індія), передає NDTV.
Як передає Reuters, міністр внутрішніх справ Гуджарата Харш Сангхаві повідомив, що в момент обвалення на підвісному мосту було понад 150 людей. Також повідомляється, що ще щонайменше 30 людей постраждали.
На відео з місця події видно, як десятки людей чіпляються за троси і викривлені залишки мосту, що обрушився, поки рятувальники намагаються їх врятувати. Дехто виліз на зламану конструкцію, щоб спробувати дістатися берегів річки, тоді як інші попливли в безпечне місце.
Зазначається, що вантовий міст є туристичною пам'яткою, що приваблює багато туристів під час святкового сезону, коли відзначаються Дівалі (одне з головних свят в індуїзмі, також відомий як "фестиваль вогнів") та Чхатх Пуджа (свято, присвячене індуїстському богу сонця Сур'ї).Підписуйтесь на наш Telegram канал
Історичний 230-метровий міст був побудований за часів британського правління в Індії у XIX столітті. Він був закритий на ремонт протягом останніх шести місяців і знову був відкритий для публіки минулого тижня. При цьому повідомляється, що відвідування мосту було платним – за це брали по 17 рупій (7,6 гривні).
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, який перебуває у рідному Гуджараті із триденним візитом, доручив владі штату терміново мобілізувати команди для рятувальної операції.
У заяві уряду йдеться, що 50 представників військово-морського флоту та 30 представників військово-повітряних сил разом із національною групою з ліквідації наслідків стихійного лиха задіяні для пошуку зниклих безвісти. Для розслідування катастрофи було сформовано спеціальну групу з п'яти осіб.
Як передає NDTV, ведуться пошуки близько 100 людей, які впали у річку. Також повідомляється, що влада штату пообіцяла виплатити по 400 тисяч рупій (180 тисяч гривень) кожній родині загиблих, а по 50 тисяч рупій (22,4 тисячі гривень) - кожному потерпілому. Крім того, із національного фонду допомоги прем'єр-міністра додатково обіцяно сім'ям загиблих по 200 тисяч рупій (90 тисяч гривень).
Зазначимо, що трагедія сталася напередодні парламентських виборів у Гуджараті, які мають відбутися у грудні. Нині більшість у місцевому парламенті, повноваження якого закінчуються у лютому 2023 року, має Індійська народна партія, яка править в Індії з 2014 року, коли прем'єром країни став Моді.
Нагадаємо також, що напередодні в столиці Південної Кореї Сеулі відбулася масова тиснява під час святкування Хеллоуїна, внаслідок чого загинуло понад 150 людей.