В Індонезії 129 людей загинули через тисняви на футбольному стадіоні

Щонайменше 129 людей загинули і 180 отримали поранення внаслідок насильства та тисняви після футбольного матчу на стадіоні "Канджурухан" в місті Маланг (Індонезія). Про це повідомляє BBC.

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Вболівальники футбольних команд Arema і Persebaya Surabaya зіткнулися після того, як Arema зазнала поразки з рахунком 3:2.

Фани команди, що програла, вторглися на поле, після чого охорона застосувала сльозогінний газ, що призвело до тисняви. В результаті 34 людини загинули на стадіоні "Канджурухан", решта — в лікарні, а 180 отримали поранення. Серед загиблих двоє поліцейських.

🇮🇩 | URGENTE: Al menos 127 muertos y cerca de 200 heridos enfrentamientos en Indonesia en la que se considera la peor tragedia en un estadio de fútbol de la historia. pic.twitter.com/MYllmOnmlq — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 2, 2022

Одній із жертв було п'ять років. Деякі люди просто задихнулися, деяких розчавив натовп.

NEW - Over 100 people were killed tonight in riots that broke out at a football match in Indonesia.pic.twitter.com/hGZEwQyHmL — Disclose.tv (@disclosetv) October 1, 2022

"Вони всі ринулися до одного виходу, через що виникло скупчення людей, тому на стадіоні бракувало кисню, через що деякі люди просто задихнулися", — розповів начальник поліції Східної Яви Ніко Афінта.

Трагедія в Індонезії стала однієї з найбільших масових загибелей на стадіоні. У 1964 році загалом 320 людей загинули та понад 1000 отримали поранення під час тисняви на олімпійських змаганнях Перу та Аргентини в Лімі. У Великій Британії 97 уболівальників Ліверпуля були розчавлені на смерть у 1989 році на стадіоні Хіллсборо в Шеффілді.