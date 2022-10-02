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В Індонезії 129 людей загинули через тисняви на футбольному стадіоні
Щонайменше 129 людей загинули і 180 отримали поранення внаслідок насильства та тисняви після футбольного матчу на стадіоні "Канджурухан" в місті Маланг (Індонезія). Про це повідомляє BBC.
Вболівальники футбольних команд Arema і Persebaya Surabaya зіткнулися після того, як Arema зазнала поразки з рахунком 3:2.
Фани команди, що програла, вторглися на поле, після чого охорона застосувала сльозогінний газ, що призвело до тисняви. В результаті 34 людини загинули на стадіоні "Канджурухан", решта — в лікарні, а 180 отримали поранення. Серед загиблих двоє поліцейських.
Одній із жертв було п'ять років. Деякі люди просто задихнулися, деяких розчавив натовп.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Вони всі ринулися до одного виходу, через що виникло скупчення людей, тому на стадіоні бракувало кисню, через що деякі люди просто задихнулися", — розповів начальник поліції Східної Яви Ніко Афінта.
Трагедія в Індонезії стала однієї з найбільших масових загибелей на стадіоні. У 1964 році загалом 320 людей загинули та понад 1000 отримали поранення під час тисняви на олімпійських змаганнях Перу та Аргентини в Лімі. У Великій Британії 97 уболівальників Ліверпуля були розчавлені на смерть у 1989 році на стадіоні Хіллсборо в Шеффілді.