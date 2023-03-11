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В Індонезії сталося виверження вулкана "Судного дня" (ВІДЕО)
В Індонезії, на острові на острові Ява 11 березня розпочалося виверження вулкана Мерапі, який називають "вулканом Судного дня". В небо не висоту до 7 км піднявся стовп гарячого диму .
Про це повідомило видання The Mirror.
Вона сказала, що мешканцям, які живуть на схилах Мерапі, рекомендовано триматися подалі від гирла кратера та пам’ятати про небезпеку, яку становить лава.
Гора висотою 2968 метрів розташована приблизно за 30 км від стародавнього центру яванської культури та резиденції королівських династій Джок’якарти. Близько 250 тис людей живе в радіусі 10 км від вулкана.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Зафіксували 5-6 лавин. Якщо вивержиння продовжуватиме збільшуватися, а лава досягне відстані більше 7 кілометрів, ймовірно, жителям буде рекомендовано евакуюватися", - сказав представник місцевого посту моніторингу Юліанто.