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Происшествия
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В Иране военный самолет врезался в школьный спортзал, погибли три человека (ФОТО, ВИДЕО)

В Иране военный самолет врезался в школьный спортзал, погибли три человека (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: IRNA

Сегодня, 21 февраля, в Иране потерпел крушение военный самолет F-5F Tiger. 

Как сообщает Reuters, авиакатастрофа произошла в городе Тебриз.

Фото 2 — В Иране военный самолет врезался в школьный спортзал, погибли три человека (ФОТО, ВИДЕО)

По данным агентства, самолет ВВС Ирана врезался в здание школьного спортзала, в котором в тот момент никого не было.

Фото 3 — В Иране военный самолет врезался в школьный спортзал, погибли три человека (ФОТО, ВИДЕО)

В результате крушения погибли два пилота и мужчина, находившийся рядом в автомобиле.

Причина крушения устанавливается. Командир авиабазы Шахида Факури в Тебризе генерал Реза Юсефи отметил, что "пилот разбившегося самолет предотвратил большую трагедию, направив самолет в безлюдную местность", передает IRNA.

Напомним, 8 января 2020 года иранские военные двумя ракетами класса "земля-воздух" сбили самолет украинской авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

В результате погибли 176 человек, среди которых 11 украинцев, 82 гражданина Ирана, 63 — Канады (почти все также иранского происхождения), а также граждане Швеции, Афганистана и Великобритании.

Власти Тегерана три дня отрицали ракетный удар, но в итоге подтвердили его. В декабре власти Ирана заявили о завершении расследования катастрофы. Семьям погибших пообещали выплатить по 150 тысяч долларов.

Автор:
Дмитрий Нарожный