В Иране военный самолет врезался в школьный спортзал, погибли три человека (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня, 21 февраля, в Иране потерпел крушение военный самолет F-5F Tiger.

Как сообщает Reuters, авиакатастрофа произошла в городе Тебриз.

По данным агентства, самолет ВВС Ирана врезался в здание школьного спортзала, в котором в тот момент никого не было.

В результате крушения погибли два пилота и мужчина, находившийся рядом в автомобиле.

Причина крушения устанавливается. Командир авиабазы Шахида Факури в Тебризе генерал Реза Юсефи отметил, что "пилот разбившегося самолет предотвратил большую трагедию, направив самолет в безлюдную местность", передает IRNA.

#BREAKING; Unfortunately, a F-5F Tiger II fighter jet of #Iran Air Force crashed into Shahid Alipur sports center in #Tabriz due to technical failure a few minutes ago. Pilot did his best to avoid hitting the residential area of the city but the aircraft finally stalled & crashed pic.twitter.com/g0TSBQxb6Q — Babak Taghvaee - Μπάπακ Τακβαίε - بابک تقوایی (@BabakTaghvaee) February 21, 2022

Fighter jet crashes in #Tabriz of #Iran. The aircraft has crashed into a sports center in town. pic.twitter.com/J5d4W99itS — Afroz Alam🏴‍☠️ (@AfrozJournalist) February 21, 2022

#BREAKING

An Iranian fighter jet has crashed to a sport complex in #Tabriz, eastern Azerbaijan province of #Iran pic.twitter.com/t0nSOj2A61 — Aleph א (@no_itsmyturn) February 21, 2022

Напомним, 8 января 2020 года иранские военные двумя ракетами класса "земля-воздух" сбили самолет украинской авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

В результате погибли 176 человек, среди которых 11 украинцев, 82 гражданина Ирана, 63 — Канады (почти все также иранского происхождения), а также граждане Швеции, Афганистана и Великобритании.

Власти Тегерана три дня отрицали ракетный удар, но в итоге подтвердили его. В декабре власти Ирана заявили о завершении расследования катастрофы. Семьям погибших пообещали выплатить по 150 тысяч долларов.