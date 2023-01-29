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В Ірані пролунали вибухи на військових об’єктах
У ніч проти 29 січня в Ірані сталися вибухи на заводах з виробництва дронів та ракет, нафтопереробних підприємствах та військових базах.
Про це пише Reuters.
Спочатку іранські державні ЗМІ з посиланням на Міністерство оборони. повідомили про мильний вибух на військовому заводі в центральному місті Ірану Ісфахан внаслідок «невдалої» атаки безпілотника.
"Один з (безпілотників) був уражений ... протиповітряною обороною, а два інших потрапили в захисні пастки і вибухнули. На щастя, ця невдала атака не призвела до людських втрат і завдала незначних пошкоджень даху цеху, ", - йдеться в заяві міністерства, опублікованій державним інформаційним агентством IRNA.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Крім того, іранські інформаційні агентства повідомили про гучний вибух і опублікували відео, на якому видно спалах світла на заводі, який імовірно був фабрикою з виробництва боєприпасів та беспілотників, а також кадри машин швидкої допомоги та пожежних машин біля заводу.
До того ж іранські ЗМІ повідомили, що потужна пожежа спалахнула на нафтопереробному заводі в промисловому районі Салімі в місті Азаршахр.
Також була інформацію про те, що у багатьох містах чули звуки вибухів та працює ППО. Є повідомлення про вибух на авіабазі в місті Дизфуль на заході Ірану, вибухи та пожежі в містах Хамадан та Решт, що на півночі.
В іранських ЗМІ заявили, що в Хамадані пролунали вибухи, а також знищено завод з виробництва дронів у Тебрізі, завод боєприпасів в Ісфахані та склад боєприпасів у Малларді.
Гучно також було і в іранській столиці. В телеграм-каналах очевидці писали, що у небо над Тегераном були підняті літаки. У країні почалися перебої з Інтернетом, а на півночі країни – проблеми зі світлом.
Також пишуть, що завод із "шахедами" може бути знищений.
Загалом удари на території Ірану були нанесені по заводах з виробництва ракет і дронів у п'яти різних точках.
Зазначимо, жодна країна офіційно поки не повідомляла про нанесення ударів по стратегічних об’єктах та військових базах Ірану. Хоча іранські ЗМІ звинувачують у всьому владу Ізраїлю, наразі немає офіційних повідомлень про початок якихось військових дій.
У жовтні 2022 року сили Ізраїлю завдали ракетного удару по аеропорту в Дімасі у Сирії, який використовувався для збирання іранських дронів.