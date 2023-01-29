В Ірані пролунали вибухи на військових об’єктах

У ніч проти 29 січня в Ірані сталися вибухи на заводах з виробництва дронів та ракет, нафтопереробних підприємствах та військових базах.

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Про це пише Reuters.

Спочатку іранські державні ЗМІ з посиланням на Міністерство оборони. повідомили про мильний вибух на військовому заводі в центральному місті Ірану Ісфахан внаслідок «невдалої» атаки безпілотника.

"Один з (безпілотників) був уражений ... протиповітряною обороною, а два інших потрапили в захисні пастки і вибухнули. На щастя, ця невдала атака не призвела до людських втрат і завдала незначних пошкоджень даху цеху, ", - йдеться в заяві міністерства, опублікованій державним інформаційним агентством IRNA.

Крім того, іранські інформаційні агентства повідомили про гучний вибух і опублікували відео, на якому видно спалах світла на заводі, який імовірно був фабрикою з виробництва боєприпасів та беспілотників, а також кадри машин швидкої допомоги та пожежних машин біля заводу.

Drone attacks in different cities of Iran,Tabriz,Isfahan,Azarshahr According to reports, drone attacks have taken place in five different bases of Iranian forces pic.twitter.com/dR21aa4Gqp — Aajoibalochistan (@Aajoibaluchist1) January 29, 2023

До того ж іранські ЗМІ повідомили, що потужна пожежа спалахнула на нафтопереробному заводі в промисловому районі Салімі в місті Азаршахр.

Explosions are being reported in multiple Cities across Iran tonight including Hamedan, Isfahan, and Karaj; there are also reports that Air Defenses have been Activated at Hamadan Airbase in the Northwest of the Country. pic.twitter.com/QWHoce2Eyt — OSINTdefender (@sentdefender) January 28, 2023

Також була інформацію про те, що у багатьох містах чули звуки вибухів та працює ППО. Є повідомлення про вибух на авіабазі в місті Дизфуль на заході Ірану, вибухи та пожежі в містах Хамадан та Решт, що на півночі.

В іранських ЗМІ заявили, що в Хамадані пролунали вибухи, а також знищено завод з виробництва дронів у Тебрізі, завод боєприпасів в Ісфахані та склад боєприпасів у Малларді.

Гучно також було і в іранській столиці. В телеграм-каналах очевидці писали, що у небо над Тегераном були підняті літаки. У країні почалися перебої з Інтернетом, а на півночі країни – проблеми зі світлом.

Також пишуть, що завод із "шахедами" може бути знищений.

Загалом удари на території Ірану були нанесені по заводах з виробництва ракет і дронів у п'яти різних точках.

Зазначимо, жодна країна офіційно поки не повідомляла про нанесення ударів по стратегічних об’єктах та військових базах Ірану. Хоча іранські ЗМІ звинувачують у всьому владу Ізраїлю, наразі немає офіційних повідомлень про початок якихось військових дій.

У жовтні 2022 року сили Ізраїлю завдали ракетного удару по аеропорту в Дімасі у Сирії, який використовувався для збирання іранських дронів.