В Ірпені суд вже третій рік затягує розгляд цивільної справи про спадок

1 листопада Ірпінський міський суд Київської області під головуванням судді Юлії Кравчук вже вкотре відклав розгляд цивільної справи про спадок. Про це повідомили представники Інні Хетманчик, яка є відповідачем по справі.

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Спільники скандально відомого Михайла “Моні” Маймана, якого вже неодноразово затримували правоохоронці, позиваються до Інни Хетманчік. Представники Хетманчік вважають, що мета позивачів – заволодіти майном, яке залишилося їх кліентці у спадок після смерті її чоловіка.

Справа триває вже третій рік і постійно затягується. Представники Хетмачик вважають, що суд лише імітує розгляд справи, викликаючи сторони на засідання, а потім “зненацька” переносить розгляд на іншу дату без пояснення причин. Головує в цій справі суддя Юлія Кравчук, призначена на посаду в 2020 році. До цього працювала помічницею судді Київського апеляційного суду.

Інна Хетманчік вже третій рік не може отримати спадщину через затягування судів

Так, 1 листопада Інні Хетманчик повідомили через працівника суду, що справа переноситься аж на 4 місяці, а саме на 23 лютого 2023 років.

Через постійні переноси та затягування справи в інтересах спільників Михайла Маймана, Інна Хетманчік змушена була звернутися по допомогу до правозахисних та громадських організацій, які провели акцію протесту під Ірпінським міським судом.

На підтримку Інни Хетманчік виступили правозахисні організації

Представники Хетманчік підозрюють, що такий тривалий розгляд цивільної банальної справи свідчить про змову між слугами Феміди та спільниками Михайла Маймана.

Вони нагадують, що спільники Маймана не вперше діють таким чином – вони інспіують паралельні судові процеси для того щоб змусити Інну Хетманчік відмовитися від прав спадкоємиці.

26 жовтня в Дарницькому суді столиці слухалася ще одна справа, дуже подібна до нинішньої. Світлана Геллер, яка за твердженням Інни Хетманчік, входить до складу ОЗУ, яку очолює "ветеран" Михайло Майман (Помогайбо) незаконно переоформила на підставну особу (брата Михайла Маймана – Богдана Помогайбо) частину будинку, який належав покійному чоловікові Інни Хетманчик. Зараз очікується рішення суду в цій справі.

Нагадаємо, Михайло Майман став скандально відомим після служби у батальйоні "Архангела Михайли у складі якого він нібито брав участь у битві за Київ. На сьогодні відомо, що батальйон не входить до складу ТРО і його бійці не мають права носити зброю. Представники Хетманчік підозрюють, що під час боїв за Київ Михайло Майман, схоже, замість звільнення Київської області займався обманом довірливих співгромадян. Вони нагадують, що раніше блогери та ЗМІ звинуватили Маймана у зйомці постановочних відео. Про це писали і блогери та колишні побратими Маймана з батальйону.