В Іспанії конверт з вибухівкою отримала компанія, що виробляє зброю, зокрема, для України - ЗМІ

В Іспанії, крім посольства України, конверт з вибухівкою також отримала компанія Instalaza, що виробляє зброю, яку, зокрема, передають в Україну.

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Про це пише Reuters.

Зазначається, що через декілька годин після інцидент в посольстві, поліція підтвердила, що збройова компанія в Сарагосі на північному сході Іспанії також отримала подібний пакет.

В уряді Іспанії заявили, що обидва конверти, схоже, мали одного відправника, оскільки а зворотному боці була написана однакова адреса електронної пошти. Крім того, пакунки нібито надійшли з України, що і насторожили збройову компанію, яка викликала поліцію.

Також в іспанському уряді повідомили, що рентгенівський знімок конверту показав заряд вибухової речовини з дротовою лінією, готовою до активації, коли конверт буде відкрито. Правоохоронці прибули на місце і провели контрольовану детонацію.

Поліція Іспанії наразі перевіряє можливий зв’язок між інцидентами.

Пізніше видання EL ESPAÑOL повідомило, що новий підозрілий пакет з ймовірною вибухівкою виявили на іспанській військовій базі, звідки останніми місяцями відправляли допомогу Україні.

Джерела видання в МВС заявили, що слідчі вже працюють над оцінкою та перевіркою зв'язку між усіма виявленими посилками.

Нагадаємо, 30 листопада стало відомо, що у посольстві України у Мадриді пролунав вибух. В результаті вибуху співробітник посольства отримав легкі поранення.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив терміново посилити безпеку всіх українських посольств за кордоном.