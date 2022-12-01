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В Іспанії конверт з вибухівкою отримала компанія, що виробляє зброю, зокрема, для України - ЗМІ
В Іспанії, крім посольства України, конверт з вибухівкою також отримала компанія Instalaza, що виробляє зброю, яку, зокрема, передають в Україну.
Про це пише Reuters.
Зазначається, що через декілька годин після інцидент в посольстві, поліція підтвердила, що збройова компанія в Сарагосі на північному сході Іспанії також отримала подібний пакет.
В уряді Іспанії заявили, що обидва конверти, схоже, мали одного відправника, оскільки а зворотному боці була написана однакова адреса електронної пошти. Крім того, пакунки нібито надійшли з України, що і насторожили збройову компанію, яка викликала поліцію.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Також в іспанському уряді повідомили, що рентгенівський знімок конверту показав заряд вибухової речовини з дротовою лінією, готовою до активації, коли конверт буде відкрито. Правоохоронці прибули на місце і провели контрольовану детонацію.
Поліція Іспанії наразі перевіряє можливий зв’язок між інцидентами.
Пізніше видання EL ESPAÑOL повідомило, що новий підозрілий пакет з ймовірною вибухівкою виявили на іспанській військовій базі, звідки останніми місяцями відправляли допомогу Україні.
Джерела видання в МВС заявили, що слідчі вже працюють над оцінкою та перевіркою зв'язку між усіма виявленими посилками.
Нагадаємо, 30 листопада стало відомо, що у посольстві України у Мадриді пролунав вибух. В результаті вибуху співробітник посольства отримав легкі поранення.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив терміново посилити безпеку всіх українських посольств за кордоном.