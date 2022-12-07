В Іспанії зіткнулись два поїзди: понад 150 постраждалих (ФОТО)

Два приміські поїзди зіткнулися вранці в середу, 7 грудня, на станції в північно-східному регіоні Іспанії Каталонія поблизу Барселони, в результаті чого 155 пасажирів отримали травми

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Про це повідомляє Reuters.

Аварія сталася близько 07.50 у середу, 7 грудня, на залізничній станції на околиці Барселони приблизно за 12 км від центру міста.

Фото: Reuters

"Один із поїздів зупинився, а інший гальмував", - повідомила журналістам міністр транспорту Іспанії Ракель Санчес біля місця зіткнення

Фото: Reuters

За її словами, наразі причини зіткнення з'ясовуються.

У екстрених службах повідомили, що 155 осіб потребували медичної допомоги, троє з них були доставлені в лікарні з травмами.

Фото: Reuters

Видання зауважує, що за останні роки сталося кілька аварій на системі приміських поїздів Каталонії, відомої як Rodalies.

Каталонські чиновники звинуватили недостатнє фінансування з боку центрального уряду Іспанії в нестачі підтримки мережі.