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В Іспанії зіткнулись два поїзди: понад 150 постраждалих (ФОТО)
Два приміські поїзди зіткнулися вранці в середу, 7 грудня, на станції в північно-східному регіоні Іспанії Каталонія поблизу Барселони, в результаті чого 155 пасажирів отримали травми
Про це повідомляє Reuters.
Аварія сталася близько 07.50 у середу, 7 грудня, на залізничній станції на околиці Барселони приблизно за 12 км від центру міста.
"Один із поїздів зупинився, а інший гальмував", - повідомила журналістам міністр транспорту Іспанії Ракель Санчес біля місця зіткненняПідписуйтесь на наш Telegram канал
За її словами, наразі причини зіткнення з'ясовуються.
У екстрених службах повідомили, що 155 осіб потребували медичної допомоги, троє з них були доставлені в лікарні з травмами.
Видання зауважує, що за останні роки сталося кілька аварій на системі приміських поїздів Каталонії, відомої як Rodalies.
Каталонські чиновники звинуватили недостатнє фінансування з боку центрального уряду Іспанії в нестачі підтримки мережі.