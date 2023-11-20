В ISW пояснили, які фактори впливають на сповільнення бойових дій на фронті

Українські та російські військові продовжують бойові дії на сході та півдні України попри те, що дощова погода уповільнює темпи бойових дій, які зможуть відновитися після зимових умов. В той же час, дощова погода навряд чи зупинить українські чи російські атаки.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Погана погода заважає також використанню бронетехніки в західній Запорізькій області, але українським військам вдається атакувати російські позиції піхотними підрозділами. Морозні погодні умови взимку, швидше за все, сприятимуть поновленню більш активних бойових дій.

Повідомляється, що найближчим часом перспектив серйозних змін на лінії фронту стає менше, оскільки настає холодна зимова погода. Українські військові очікують, що Росія почне третю хвилю штурму Авдіївки.

Як пишуть аналітики, українські сили продовжують оборону Авдіївки, яку активно атакують підкріплені війська РФ. Також ЗСУ зберігають ініціативу на півдні України.

Заявляти про перемоги росіян на цій частині фронту передчасно, щоб не створити помилкових уявлень про ситуацію на полі бою.

Повідомляється, що станом на 18 листопада, що жодна зі сторін не досягла суттєвого прогресу на Куп’янському та Авдіївському напрямках, а також на східному (лівому) березі Херсонської області, де тривають найбільш інтенсивні бої.

Розвідка Великої Британії повідомляла, що протягом останнього тижня найінтенсивніші бойові дії точилися на трьох напрямках. Натомість з настанням зими серйозних змін на лінії фронту не передбачається.