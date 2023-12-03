В ISW розповіли, як погодні умови впливають на ситуацію на фронті

Погані погодні умови продовжують уповільнювати бойові дії України та Росії на всій лінії фронту, але не призупинили їх повністю. В той же час, погана погода йде на користь українським захисникам, оскільки під час сприятливих погодних умов російські війська активно використовують авіацію на бахмутському напрямку.

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Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За словами речника командування Сухопутних військ України підполковника Володимира Фітьо, погодні умови істотно не впливають на вогонь російської артилерії на бахмутському напрямку, але сильний вітер поблизу Бахмута та на заході Запорізької області не дозволяв російським військам використовувати безпілотники та артилерію протягом останніх двох днів.

Згідно з повідомленням, дощ дозволяє військам проводити повітряну розвідку поблизу Вербового (9 км на схід від Роботиного), але багниста місцевість ускладнює просування піхоти та колісної техніки росіян в західній Запорізькій області.

Окрім цього, російські сили можуть пересуватися лише на гусеничній техніці, а українські сили продовжують вести інтенсивний артилерійський вогонь, незважаючи на погані погодні умови на заході Запорізької області.

ISW пише, що розмиті дороги на лінії Роботине-Новопрокопівка-Вербове на заході Запорізької області практично знерухомили українську колісну техніку, змусивши українські війська атакувати лише піхотою.

Нагадаємо, раніше ISW писав, що шторм у Чорному морі та на півдні України завдав шкоди інфраструктурі в багатьох районах прибережної південної Росії та окупованої України та впливає на темп військових дій уздовж лінії фронту.