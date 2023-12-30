В ІSW спрогнозували, чи будуть подальші масовані атаки з боку РФ

Росія продовжить наносити масштабні удари по всій території України, намагаючись зламати український моральний дух і здатність України тримати оборону проти військ РФ.

Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Згідно з повідомленням, удари, які російські війська нанесли 29 грудня, є кульмінацією кількох місяців російських експериментів із різними комбінаціями безпілотників і ракет, а також спроб випробувати українську ППО.

За останні кілька місяців російські війська завдали серії ракетних і безпілотних ударів різного масштабу, використовуючи різні комбінації безпілотників, крилатих і балістичних ракет. Ймовірно, це робилося для дослідження української протиповітряної оборони та визначення маршрутів ударів, які найбільш ефективно обходять українські групи ППО.

ISW оцінила, що російські війська, ймовірно, диверсифікували комбінацію ракет, плануючих бомб і безпілотних літальних апаратів, які використовувалися в ударних пакетах, щоб визначити слабкі місця в прикритті протиповітряної оборони України для оптимізації атаки.

Скоріш за все, Росія навмисно накопичувала різні ракети протягом осені та початку зими 2023 року, щоб створити більш різноманітний пакет ударів і застосувати уроки, отримані під час різноманітних нещодавніх розвідувальних і дослідницьких місій, а саме – обходу української протиповітряної оборони з одночасним використанням ракет для нанесення максимальної шкоди призначеним цілям.

Заступник начальника Головного управління військової розвідки (ГУР) України генерал-майор Вадим Скібіцький також зазначив, що російські війська, ймовірно, застосовували ударні пакети, які складалися з більшої кількості безпілотників, ніж ракет, щоб визначити траєкторії польоту в обхід української ППО та дозволити інші снаряди для більш надійного досягнення намічених цілей.

29 грудня російські війська обстріляли критично важливу інфраструктуру та промислові та військові об’єкти в Україні. Російські джерела, включаючи Міністерство оборони (МО), стверджували, що основними цілями були українська оборонно-промислова база та українська військова інфраструктура, але російські війська завдавали ударів переважно по житлових будинках, транспортній інфраструктурі та промисловим об’єктам.

Нагадаємо, внаслідок масованої ракетної атаки відомо про 30 загиблих та більш як 160 поранених внаслідок ранкового масованого удару Росії по території України.