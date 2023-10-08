В Ізраїлі загинули двоє українців – посольство

В Ізраїлі загинули щонайменше двоє громадян України. Дипломати вживають заходів для репатріації тіл загиблих.

Про це повідомило посольство України в Ізраїлі в коментарі "Інтерфакс-Україна".

«Посольство України отримало підтвердження від поліції Ізраїлю щодо загибелі двох громадян України. Вживаються заходи щодо організації репатріації тіл загиблих», — сказали в посольстві.

Зазначається, що інформація про наявність громадян України серед поранених або зниклих безвісти поки що відсутня.

Наразі у влади Ізраїлю немає точної статистики щодо вбитих та поранених.

За останніми даними ЗМІ, внаслідок війни загинуло щонайменше 600 людей, більше 2000 зазнали поранення.

Раніше повідомлялося, що оперативний штаб Міністерства закордонних справ України розшукав одного українця, який напередодні зник на півдні Ізраїлю.

Також дипломати перевіряли інформацію про можливу загибель однієї громадянки України.

Нагадаємо, посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук зазначає, що наразі не існує технічної можливості для громадян України евакуюватися з Ізраїлю чи Палестини.

Що посольство радить робити українцям

Раніше в суботу в посольстві повідомили, що у зв’язку з масованими ракетно-мінометними обстрілами Ізраїлю громадянам України рекомендується зберігати пильність і уважно відслідковувати повідомленням місцевих компетентних органів Ізраїлю для підвищення рівня обізнаності щодо власної безпеки.

"У випадку обстрілів може бути активована сирена попередження. Посольство закликає громадян України уважно ставитись до всіх таких попереджень та дотримуватись інструкцій місцевої влади", - йшлося в повідомленні.

У разі перебування у населених пунктах країни, які знаходяться у безпосередній близькості від сектору Газа, під час включення сигналу повітряної тривоги рекомендується невідкладно скористатися бомбосховищами.

Для отримання додаткової інформації дипломати закликали слідкувати за сайтом командування внутрішнього фронту армії оборони Ізраїлю https://www.oref.org.il/en.

У разі потрапляння у надзвичайні ситуації громадянам України необхідно звертатися до посольства України в Ізраїлі за телефоном екстреного зв’язку +972-546-676-782 чи до представництва України при Палестинській Національній Адміністрації в місті Рамалла за телефоном +972-59-823-93-99.