В Ізюмі на вибуховому пристрої підірвався чоловік

Армія країни-агресора РФ продовжує тероризувати мирне населення Харківщини. Минулої доби російські окупанти обстрілювали прифронтові та прикордонні населені пункти в Харківському, Чугуївському та Куп'янському районах області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, окупанти протягом доби обстріляли з мінометів та артилерії Ветеринарне, Козачу Лопань Харківського району, Бударки Чугуївського району, Петро-Іванівку, Новомлинськ Куп’янського району.

Так, у Чернещині Ізюмського району через обстріл пошкоджена територія ферми.

Також окупанти обстріляли смт Козача Лопань Харківського району. Пошкоджені житлові будинки.

Крім того, армія РФ нанесла удари по Петропавлівці Куп’янського району.

Зафіксовано також мінометний обстріл села Колісниківка, що на Куп’янщині.

За словами очільника області, жертв та потерпілих серед цивільного населення немає.

Як підкреслив Синєгубов, мінна небезпека на Харківщини залишається високою.

"У Ізюмі на вибуховому пристрої підірвався чоловік 32 років, отримав мінно-вибухові травми, госпіталізований у важкому стані", - зазначив очільник Харківської ОВА.

Він додав, що за добу піротехнічні підрозділи обстежили 6,4 га території Харківщини, де виявили та знешкодили 85 вибухонебезпечних предметів. До робіт залучили 163 фахівця та 64 одиниці техніки.

Нагадаємо, напередодні на Слобожанському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Плетенівки Чугуївського району. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли Козачої Лопані та Вовчанська.