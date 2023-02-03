В Ізюмі семеро підлітків 14-17 років постраждали внаслідок підриву міни

В деокупованому Ізюмі Харківської області 3 лютого, близько 20:00, 7 підлітків 14-17 років знайшли фрагмент протипіхотної міни "пелюстка". Діти постраждали внаслідок вибуху.

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Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

З'ясувалося, що осколкові поранення отримали 3 хлопців та 4 дівчат. Це сталося внаслідок нехтування правил поведінки з підозрілими предметами.

Один з підлітків підняв фрагмент міни із землі та кинув поруч з іншими — міна здетонувала.

"Внаслідок вибуху всі діти отримали осколкові поранення. Їхній стан задовільний. Проте 5 з них все ж було госпіталізовано в Ізюмську лікарню. Наразі їх життю загрози немає", — розповів Синєгубов.

Він вкотре нагадав про високу мінну небезпеку на деокупованих територіях Харківщини.

"У разі виявлення підозрілих предметів у жодному разі не можна їх брати до рук. Це дуже небезпечно. Необхідно негайно повідомити про таку знахідку спеціалістів ДСНС або поліцію", — підкреслив голова ОВА.

Нагадаємо, Російська Федерація своїм вторгненням спричинила створення в Україні найбільшого мінного поля у світі. Площа замінування наразі складає 250 тисяч квадратних кілометрів. При цьому в країні безупинно проводять роботи з розмінування.

Окрім мінування полів, населених пунктів, доріг, в Україні також замінована частина узбережжя, зокрема в Одеській області. Нещодавно підрозділ військово-морські сили Збройних сил України знешкодив морську міну, що плавала біля одного з пляжів регіону.