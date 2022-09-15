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В Ізюмі знайшли масове поховання людей: Зеленський прокоментував (ФОТО)
В Ізюмі Харківської області знайдене масове поховання людей. Про такий факт із відповідниии фото повідомляє низка ЗМІ, також це вже прокоментував у черговому відеозверненні президент Володимир Зеленський.
За його словами, необхідні процесуальні дії на місці вже розпочалися, але більше інформації – чіткої та перевіреної – має бути 16 вересня. Зазначимо, що місцева прокуратура чи поліція поки офіційно про таке це не повідомляють.
"Завтра ж в Ізюмі будуть журналісти – українські та міжнародні. Ми хочемо, щоб світ знав, що реально відбувається й до чого призвела російська окупація. Буча, Маріуполь, тепер, на жаль, Ізюм... Росія всюди залишає по собі смерть. І повинна за це відповідати. Світ повинен притягнути Росію до реальної відповідальності за цю війну. Зробимо все для цього", - заявив Зеленський.
Як вказує, зокрема, видання "Новинарня", зазначене поховання було знайдене у лісі поблизу міського кладовища в Ізюмі.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Повідомляється, що пошукова група ретельно обстежує поховання. Серед написів на хрестах є й такі, що вказують на принадежність загиблих до лав Збройних сил України. Ці могили огородили маркованими стрічками, позначаючи для майбутньої ексгумації.
Як зазначає "Радіо Свобода", наразі невідома точна кількість осіб, які захоронені в братській могилі осіб, що позначені як українські військові. Також невідомо, хто похований у сусідніх могилах. Вказано, що поховання знайдене біля кладовища, де під час окупації хоронили людей, які загинули від обстрілів або померли ж природною смертю. Наразі ще триває розмінування території.
Нагадаємо також, що у звільненому від російських окупантів селі Залізничне Харківської області виявлили чотири тіла мирних мешканців зі слідами катувань. Про вбивства односельчан правоохоронцям повідомили місцеві мешканці.