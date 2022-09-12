В Ізюмі зруйновано 80% інфраструктури

Внаслідок агресії Росії понад 80% інфраструктури Ізюму зруйновано, при цьому у місті продовжують жити близько 10 тисяч осіб. Про це повідомив депутат Ізюмської міської ради Максим Стрельник під час брифінгу в Media Center Ukraine.

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У місті зруйновані і приватні будинки, і багатоквартирні, і промислові потужності.

"Але найстрашніше, що попереду зима і централізована система опалення розбита. Сподіваємось на допомогу обласної влади. Необхідно провести всі кошторисні, роботи і почати відбудову міста", — зазначив депутат.

Він уточнив, що у нещодавно звільненому Ізюмі проходять стабілізаційні заходи, за участі ЗСУ, СБУ та правоохоронців. Як тільки завершаться заходи по стабілізації ситуації, міська влада відразу почне виконувати роботу у місті, до цього вони працювали в області.

ЗСУ продовжують вести контрнаступ в Харківській області. При цьому про звільнення нових населених пунктів офіційно повідомляється з запізненням, ймовірно, з міркувань безпеки. Так, про звільнення Ізюму від окупантів голова Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив 10 вересня.