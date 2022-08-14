В Єгипті понад 40 людей загинули внаслідок пожежі у церкві

У неділю, 14 серпня, в коптській православній церкві у Каїрі (Єгипет) сталася масштабна пожежа. В ній загинула щонайменше 41 людина та ще близько десятка отримали поранення. Про це повідомляє The New York Times.

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За попередньою інформацією, пожежа виникла через несправність системи кондиціонування повітря на другому поверсі будівлі. Ймовірно, серед жертв є діти, адже за деякий час до пожежі, вони були на другому поверсі, і, за словами священників, вони не евакуювалися.

Деякі з місцевих жителів заявили, що рятувальники прибули на місце інциденту лише через 2,5 години. Згодом в МВС повідомили, що пожежу локалізували і вже приступили до ліквідації.

#Egypt : Latest figures on fire in church - at least 35 people killed & 45 injured - some 5000 worshippers reportedly at mass in Abu Sifin church in Imbaba when fire broke out #كنيسة_المنيرة #مصر pic.twitter.com/kgKmQ7HT97 — sebastian usher (@sebusher) August 14, 2022

Президент Абдель Фаттах аль-Сісі після повідомлень про пожежу провів телефонні переговори з главою Коптської церкви Єгипту папою Тавадросом II і висловив свої співчуття.

"Я уважно стежу за розвитком трагічної події. Я доручив усім зацікавленим державним органам і установам вжити всіх необхідних заходів і негайно зайнятися ліквідацією цієї пожежі та її наслідків", — заявив ель-Сісі в Twitter.

Як зазначає NYT, християни-копти складають близько 10% від 100-мільйонного населення Єгипту, яке переважно сповідує мусульманство. Ця меншина часто стає жертвою дискримінації у Єгипті, зокрема з боку Ісламської держави в провінції Синай.