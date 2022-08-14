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В Єгипті понад 40 людей загинули внаслідок пожежі у церкві
У неділю, 14 серпня, в коптській православній церкві у Каїрі (Єгипет) сталася масштабна пожежа. В ній загинула щонайменше 41 людина та ще близько десятка отримали поранення. Про це повідомляє The New York Times.
За попередньою інформацією, пожежа виникла через несправність системи кондиціонування повітря на другому поверсі будівлі. Ймовірно, серед жертв є діти, адже за деякий час до пожежі, вони були на другому поверсі, і, за словами священників, вони не евакуювалися.
Деякі з місцевих жителів заявили, що рятувальники прибули на місце інциденту лише через 2,5 години. Згодом в МВС повідомили, що пожежу локалізували і вже приступили до ліквідації.
Президент Абдель Фаттах аль-Сісі після повідомлень про пожежу провів телефонні переговори з главою Коптської церкви Єгипту папою Тавадросом II і висловив свої співчуття.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Я уважно стежу за розвитком трагічної події. Я доручив усім зацікавленим державним органам і установам вжити всіх необхідних заходів і негайно зайнятися ліквідацією цієї пожежі та її наслідків", — заявив ель-Сісі в Twitter.
Як зазначає NYT, християни-копти складають близько 10% від 100-мільйонного населення Єгипту, яке переважно сповідує мусульманство. Ця меншина часто стає жертвою дискримінації у Єгипті, зокрема з боку Ісламської держави в провінції Синай.