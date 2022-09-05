В Кам’янці-Дніпровській знищили склад бюлетенів псевдореферендуму та базу ФСБ

В результаті спецоперації в Запорізькій області знищено та суттєво пошкоджено низку об’єктів, які окупанти використовували в якості місць базування.

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Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"Бійці спецназу ГУР МО провели спецоперацію у тимчасово окупованій Кам’янці-Дніпровській (Василівський район Запорізької області). В результаті знищено та суттєво пошкоджено низку об’єктів, які окупанти використовували в якості місць базування", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в кількох приміщеннях тривають пожежі, які окупанти не можуть загасити протягом тривалого часу. Зокрема, управління Державної казначейської служби.

"Знищено місце зберігання бюлетенів для проведення псевдореферендуму. При цьому, склад було підірвано вибухом зсередини приміщення. Всі наявні друковані матеріали – знищено", - зазначають у ГУР МО.

Разом з цим розбито місце базування підрозділу російського ФСБ, який охороняв склад бюлетенів.

"Точна кількість вбитих та поранених – уточнюється. Вцілілих та поранених терміново евакуюють в напрямку окупованого Криму. Окупанти ввели жорстку комендантську годину в місті з 7.00. Над містом помічено військові вертольоти", - повідомляють у розвідці.

У відомстві додають, що у результаті проведення спецоперації цивільне населення не постраждало.

Нагадаємо, українців на тимчасово окупованих територіях закликали не брати участь у так званих "референдумах", що їх збираються проводити загарбники, адже за це передбачена кримінальна відповідальність.

Зазначимо, більшість опитаного населення в окупованому Маріуполі відмовляється брати участь у можливому "референдумі" або прямо не відповідає на запитання чи братиме участь у зазначеному заході.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що якщо Росія піде шляхом проведення на окупованих нею територіях так званих “референдумів” щодо їхнього майбутнього, це закриє будь-яку можливість подальших переговорів з Україною.