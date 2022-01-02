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В Кейптауне загорелось здание парламента ЮАР (ФОТО, ВИДЕО)
В воскресенье, 2 января, в здании парламента Южно-Африканской республики произошел пожар.
Об этом сообщает AFP.
Сейчас здание парламента охвачено огнем, а само пламя уже перекинулось на крышу. Как рассказал Член комитета мэрии по охране и безопасности Джей Пи Смит, пожар не удалось локализовать.
При этом появилась информация о трещинах на стенах здания.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Сейчас потушить огонь пытаются 36 пожарных, а в экстренных службах запросили подкрепление. Информации о погибших или пострадавших пока что нет.
Известно, что пожар начался в офисных помещениях, а спустя время он распространился на третий этаж.
Полиция уже начала расследование инцидента.