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Происшествия
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В Кейптауне загорелось здание парламента ЮАР (ФОТО, ВИДЕО)

В Кейптауне загорелось здание парламента ЮАР (ФОТО, ВИДЕО)
Над зданием парламента ЮАР в Кейптауне поднимаются клубы черного дыма после того, как там вспыхнул пожар (Фото: Twitter)

В воскресенье, 2 января, в здании парламента Южно-Африканской республики произошел пожар. 

Об этом сообщает AFP.

Сейчас здание парламента охвачено огнем, а само пламя уже перекинулось на крышу. Как рассказал Член комитета мэрии по охране и безопасности Джей Пи Смит, пожар не удалось локализовать.

При этом появилась информация о трещинах на стенах здания.

Сейчас потушить огонь пытаются 36 пожарных, а в экстренных службах запросили подкрепление. Информации о погибших или пострадавших пока что нет.

Фото 2 — В Кейптауне загорелось здание парламента ЮАР (ФОТО, ВИДЕО)

Известно, что пожар начался в офисных помещениях, а спустя время он распространился на третий этаж.

Полиция уже начала расследование инцидента.

Фото 3 — В Кейптауне загорелось здание парламента ЮАР (ФОТО, ВИДЕО)
Автор:
Светлана Манько