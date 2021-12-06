Smart Investments Smart Investments
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Инвестиции на вырост Инвестиции на вырост
Это новое delo.ua. Cайт работает в тестовом режиме
Категория
Происшествия
Дата публикации

В Киеве горел Оболонский рынок: уничтожены восемь павильонов (ФОТО, ВИДЕО)

пожар, оболонский рынок, 5 декабря 2021
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

Пожар произошел поздно вечером 5 декабря на Оболонском рынке в Киеве. Как сообщает столичное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, сообщение о возгорании поступило спасателям в 22:43.

По прибытии на место первых боевых расчетов пожарных было установлено, что возгорание возникло в нескольких киосках с распространением огня на рядом расположенное двухэтажное здание.

В 23:38 пожар был локализован на площади 200 квадратных метров, а в 00:03 ликвидирован. К ликвидации были привлечены восемь единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 35 человек личного состава ГСЧС.

В результате происшествия восемь торговых павильонов были уничтожены огнем, еще 22 пожарным удалось спасти. Жертв и пострадавших нет. Причины и обстоятельства пожара будут установлены правоохранительными органами.

Фото 2 — В Киеве горел Оболонский рынок: уничтожены восемь павильонов (ФОТО, ВИДЕО)
Фото 3 — В Киеве горел Оболонский рынок: уничтожены восемь павильонов (ФОТО, ВИДЕО)
Фото 4 — В Киеве горел Оболонский рынок: уничтожены восемь павильонов (ФОТО, ВИДЕО)
Фото 5 — В Киеве горел Оболонский рынок: уничтожены восемь павильонов (ФОТО, ВИДЕО)
Фото 6 — В Киеве горел Оболонский рынок: уничтожены восемь павильонов (ФОТО, ВИДЕО)
Фото 7 — В Киеве горел Оболонский рынок: уничтожены восемь павильонов (ФОТО, ВИДЕО)
Фото 8 — В Киеве горел Оболонский рынок: уничтожены восемь павильонов (ФОТО, ВИДЕО)
Фото 9 — В Киеве горел Оболонский рынок: уничтожены восемь павильонов (ФОТО, ВИДЕО)
Фото 10 — В Киеве горел Оболонский рынок: уничтожены восемь павильонов (ФОТО, ВИДЕО)
Фото 11 — В Киеве горел Оболонский рынок: уничтожены восемь павильонов (ФОТО, ВИДЕО)
Фото 12 — В Киеве горел Оболонский рынок: уничтожены восемь павильонов (ФОТО, ВИДЕО)
Фото 13 — В Киеве горел Оболонский рынок: уничтожены восемь павильонов (ФОТО, ВИДЕО)
Фото 14 — В Киеве горел Оболонский рынок: уничтожены восемь павильонов (ФОТО, ВИДЕО)
Фото 15 — В Киеве горел Оболонский рынок: уничтожены восемь павильонов (ФОТО, ВИДЕО)
Фото 16 — В Киеве горел Оболонский рынок: уничтожены восемь павильонов (ФОТО, ВИДЕО)
Фото 17 — В Киеве горел Оболонский рынок: уничтожены восемь павильонов (ФОТО, ВИДЕО)
Фото 18 — В Киеве горел Оболонский рынок: уничтожены восемь павильонов (ФОТО, ВИДЕО)
Фото 19 — В Киеве горел Оболонский рынок: уничтожены восемь павильонов (ФОТО, ВИДЕО)
Фото 20 — В Киеве горел Оболонский рынок: уничтожены восемь павильонов (ФОТО, ВИДЕО)
Фото 21 — В Киеве горел Оболонский рынок: уничтожены восемь павильонов (ФОТО, ВИДЕО)
Фото 22 — В Киеве горел Оболонский рынок: уничтожены восемь павильонов (ФОТО, ВИДЕО)
Фото 23 — В Киеве горел Оболонский рынок: уничтожены восемь павильонов (ФОТО, ВИДЕО)
Фото 24 — В Киеве горел Оболонский рынок: уничтожены восемь павильонов (ФОТО, ВИДЕО)
Фото 25 — В Киеве горел Оболонский рынок: уничтожены восемь павильонов (ФОТО, ВИДЕО)
Фото 26 — В Киеве горел Оболонский рынок: уничтожены восемь павильонов (ФОТО, ВИДЕО)
Фото 27 — В Киеве горел Оболонский рынок: уничтожены восемь павильонов (ФОТО, ВИДЕО)
Фото 28 — В Киеве горел Оболонский рынок: уничтожены восемь павильонов (ФОТО, ВИДЕО)
Фото 29 — В Киеве горел Оболонский рынок: уничтожены восемь павильонов (ФОТО, ВИДЕО)
Фото 30 — В Киеве горел Оболонский рынок: уничтожены восемь павильонов (ФОТО, ВИДЕО)
Фото 31 — В Киеве горел Оболонский рынок: уничтожены восемь павильонов (ФОТО, ВИДЕО)
Фото 32 — В Киеве горел Оболонский рынок: уничтожены восемь павильонов (ФОТО, ВИДЕО)
Фото 33 — В Киеве горел Оболонский рынок: уничтожены восемь павильонов (ФОТО, ВИДЕО)
Фото 34 — В Киеве горел Оболонский рынок: уничтожены восемь павильонов (ФОТО, ВИДЕО)
Фото 35 — В Киеве горел Оболонский рынок: уничтожены восемь павильонов (ФОТО, ВИДЕО)
<div><br></div>

Напомним также, что в начале ноября серьезный пожар на рынке произошел в левобережной части Каменского Днепропетровской области: сообщалось, что он охватил около 700 квадратных метров.

Незадолго до этого на столичном проспекте Победы сгорела пиццерия сети Mamamia, проработавшая 15 лет.