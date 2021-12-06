В Киеве горел Оболонский рынок: уничтожены восемь павильонов (ФОТО, ВИДЕО)

Пожар произошел поздно вечером 5 декабря на Оболонском рынке в Киеве. Как сообщает столичное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, сообщение о возгорании поступило спасателям в 22:43.

По прибытии на место первых боевых расчетов пожарных было установлено, что возгорание возникло в нескольких киосках с распространением огня на рядом расположенное двухэтажное здание.

В 23:38 пожар был локализован на площади 200 квадратных метров, а в 00:03 ликвидирован. К ликвидации были привлечены восемь единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 35 человек личного состава ГСЧС.

В результате происшествия восемь торговых павильонов были уничтожены огнем, еще 22 пожарным удалось спасти. Жертв и пострадавших нет. Причины и обстоятельства пожара будут установлены правоохранительными органами.

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Напомним также, что в начале ноября серьезный пожар на рынке произошел в левобережной части Каменского Днепропетровской области: сообщалось, что он охватил около 700 квадратных метров.

Незадолго до этого на столичном проспекте Победы сгорела пиццерия сети Mamamia, проработавшая 15 лет.