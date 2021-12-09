В Киеве группа иностранцев напала на коммунальщиков, демонтировавших МАФы (ВИДЕО)

Трое иностранцев 8 декабря напали в Дарницком районе Киева на сотрудников коммунального предприятия "Киевблагоустройство" при попытке вывезти автокиоск с улицы.

Как сообщает Главное управление полиции в Киеве, на место происшествия были направлены наряд патрульной полиции, следственно-оперативная группа и врачи.

Прибывшие правоохранители установили, что при демонтаже незаконно установленных МАФов к сотрудникам КП подошли трое мужчин и начали им препятствовать. Неизвестные порезали колеса эвакуатора, а затем нанесли телесные повреждения двум коммунальщикам. От госпитализации потерпевшие отказались.

Всех троих нападавших коммунальщики остановили и удерживали до приезда полиции. Злоумышленниками оказались граждане другого государства 1981, 1985 и 1987 годов рождения. Их задержали.

Открыто производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса (хулиганство). Следователи готовят сообщения о подозрении задержанным, а также ходатайство в суд по избранию им меры пресечения. Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.

В свою очередь в Киевгорадминистрации сообщают, что накануне возле Дарницкого вокзала работали демонтажные бригады КП "Киевблагоустройство", убравшие торговые контейнеры, временные сооружения и объекты передвижной торговли – всего 12 единиц.

В ходе работ на улице Пасхалина владельцы незаконных сооружений сопротивлялись: порезали колеса спецтехники и напали на демонтажников с холодным оружием.

"Вокзал "Дарница" – серьезный транспортный узел, ежедневно обслуживающий десятки тысяч пассажиров. Недавно рядом убрали стихийный рынок и обустроили сквер. Сегодня на улицах Бориспольская, Приколейная и Пасхалина демонтировали МАФы, грузовики, с которых осуществлялась продажа, и другие незаконные объекты для торговли... Несмотря на сопротивление, город продолжит освобождать улицы от незаконной торговли", – прокомментировал директор департамента городского благоустройства КГГА Тимур Ткаченко.

Фото: КГГА Фото: КГГА Фото: КГГА Фото: КГГА Фото: КГГА Фото: КГГА Фото: КГГА Фото: КГГА Фото: КГГА Фото: КГГА

Он также поблагодарил демонтажную бригаду за работу, а сотрудников полиции и департамента муниципальной безопасности КГГА за оперативность и своевременную помощь.

Ткаченко добавил, что отдельные торговые объекты, размещенные без разрешительных документов, убирали сами владельцы, понимая законность требований коммунальщиков.

Как рассказал исполняющий обязанности директора КП "Киевблагоустройство" Николай Бойко, всего накануне работало четыре демонтажные бригады с задействованием четырех манипуляторов, тягачей-платформ и крана.

"Работа демонтажников неблагодарна, а кое-где, как сегодня, и опасна. Специалисты действуют исключительно в рамках закона, виновные в нападении должны понести уголовную ответственность. Кроме незаконного размещения и засорения территории вокруг в некоторых точках осуществлялась продажа алкоголя на разлив", — добавил руководитель предприятия.

Он напомнил, что ранее часть парка "Привокзальный" была освобождена от почти двух десятков незаконных МАФов, и чтобы стихийная торговля не возобновлялась там в дальнейшем, зеленую зону защитили 500-метровым забором и высадили 120 хвойных и лиственных деревьев.