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В Киеве на улице избили помощника Венедиктовой, бывшего соратником Саакашвили
Неизвестные 7 февраля избили помощника генерального прокурора Ирины Венедиктовой. Как сообщает Главное управление полиции в Киеве, инцидент произошел в Тверском переулке в Печерском районе города.
Информация о нем поступила правоохранителям уже от врачей медучреждения, куда был госпитализирован 49-летний мужчина. По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа, проводятся первоочередные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.
Предварительно установлено, что к потерпевшему на улице подошли четверо неизвестных, избили его и скрылись с места происшествия. После проведения проверки происшествию будет дана правовая квалификация.
Как сообщает издание "Обозреватель" со ссылкой на свои источники в полиции, речь идет о Зурабе Адеишвили: к нему подошла группа неизвестных, поинтересовавшихся его именем и фамилией. Убедившись, что это он, они с возгласом "Получай за наш народ!" набросилась на него с кулаками.Подписывайтесь на наш Telegram канал
При этом утверждается, что полицию на место происшествия вызвали очевидцы. Когда правоохранители прибыли, нападавшие уже успели скрыться. Причиной нападение называется месть за работу на государственных должностях Адеишвили в Грузии. Судя по фото с, как утверждается, места происшествия, произошло оно под домом №36-В по улице Евгения Коновальца.
Отметим, что Адеишвили считался одним из ближайших соратников бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили. В декабре 2003 - феврале 2004 года, а затем с ноября 2008 по октябрь 2012 года он занимал должность министра юстиции Грузии, а в перерыве с февраля по июнь 2004 года был министром госбезопасности, а затем до конца января 2008 года занимал должность генпрокурора Грузии.