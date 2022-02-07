В Киеве на улице избили помощника Венедиктовой, бывшего соратником Саакашвили

Неизвестные 7 февраля избили помощника генерального прокурора Ирины Венедиктовой. Как сообщает Главное управление полиции в Киеве, инцидент произошел в Тверском переулке в Печерском районе города.

Информация о нем поступила правоохранителям уже от врачей медучреждения, куда был госпитализирован 49-летний мужчина. По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа, проводятся первоочередные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

Предварительно установлено, что к потерпевшему на улице подошли четверо неизвестных, избили его и скрылись с места происшествия. После проведения проверки происшествию будет дана ​​правовая квалификация.

Как сообщает издание "Обозреватель" со ссылкой на свои источники в полиции, речь идет о Зурабе Адеишвили: к нему подошла группа неизвестных, поинтересовавшихся его именем и фамилией. Убедившись, что это он, они с возгласом "Получай за наш народ!" набросилась на него с кулаками.

При этом утверждается, что полицию на место происшествия вызвали очевидцы. Когда правоохранители прибыли, нападавшие уже успели скрыться. Причиной нападение называется месть за работу на государственных должностях Адеишвили в Грузии. Судя по фото с, как утверждается, места происшествия, произошло оно под домом №36-В по улице Евгения Коновальца.

Отметим, что Адеишвили считался одним из ближайших соратников бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили. В декабре 2003 - феврале 2004 года, а затем с ноября 2008 по октябрь 2012 года он занимал должность министра юстиции Грузии, а в перерыве с февраля по июнь 2004 года был министром госбезопасности, а затем до конца января 2008 года занимал должность генпрокурора Грузии.