В Киеве на заводе погибли двое работников

На киевском заводе "ЭМКО" погибли двое работников. На них упал многотонный станок.

Об этом сообщает "Киевская служба спасения".

"На заводе "ЭМКО", что на улице Олексы Тихого, 99, в Киеве произошла ужасная трагедия: вследствие нарушения правил техники безопасности во время выполнения монтажных работ на двух работников предприятия упал многотонный станок. Оба погибли на месте", — говорится в сообщении.

Как отмечается, после завершения всех необходимых следственно-оперативных мероприятий спасатели достали тела погибших с помощью пневмодомкратов и других вспомогательных инструментов.

Всего в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации было задействовано 2 единицы техники и девять человек личного состава, а именно 5 спасателей КАРС и 4 ГУ ГСЧС в Киеве.

Щель между полом и станком не превышала 5 см, поэтому работа длилась почти час.

Сообщается, что трагедия произошла в результате несоблюдения правил техники безопасности. На данный момент по факту происшествия ведется служебное расследование.

Отметим, завод «ЭМКО» специализируется на производстве электротехнической продукции и электромонтажных изделий.

Напомним, 22 октября в пороховом цехе ФГУП "Эластик" в России в Рязанской области прогремел взрыв, в результате которого погибли 16 человек.