В Киеве произошел масштабный пожар в гимназии восточных языков (ФОТО, ВИДЕО)

Масштабный пожар произошел в ночь на 14 февраля в учебном корпусе Киевской гимназии восточных языков на улице Львовской, 25 в Святошинском районе столицы.

Как сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, сигнал о происшествии поступил спасателям в 1:22. По прибытии было установлено, что горит крыша здания.

Локализовать пожар удалось лишь к 3:30 на площади 2 тысяч квадратных метров, а ликвидировать полностью лишь к 4:39. Жертв и пострадавших нет. Причину и обстоятельства происшествия будут устанавливать правоохранительные органы.

Тушение осложнялось тем, что это старое здание с деревянными конструкциями и перекрытиями, что способствовало быстрому распространению огня. К ликвидации ЧП было привлечено 16 единиц основной и специальной техники и 60 человек личного состава ГСЧС.

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

В свою очередь сама гимназия на своей странице в Facebook призвала родителей и персонал сохранять спокойствие и сообщила, что с 14 февраля "в связи с обстоятельствами" переходит на дистанционное обучение.

"Это лишь временные трудности, которые мы преодолеем. Наша лучшая гимназия будет работать и обучать вас, но надо немного подождать – и все наладится. Мы всегда рядом, всегда готовы помочь и поддержать. Смотрим с надеждой в завтрашний день. Верим в вас, ценим и любим", — говорится в сообщении.