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Происшествия
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В Киеве произошел масштабный пожар в гимназии восточных языков (ФОТО, ВИДЕО)

пожар в киевской гимназии восточных языков
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

Масштабный пожар произошел в ночь на 14 февраля в учебном корпусе Киевской гимназии восточных языков на улице Львовской, 25 в Святошинском районе столицы.

Как сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, сигнал о происшествии поступил спасателям в 1:22. По прибытии было установлено, что горит крыша здания.

Локализовать пожар удалось лишь к 3:30 на площади 2 тысяч квадратных метров, а ликвидировать полностью лишь к 4:39. Жертв и пострадавших нет. Причину и обстоятельства происшествия будут устанавливать правоохранительные органы.

Тушение осложнялось тем, что это старое здание с деревянными конструкциями и перекрытиями, что способствовало быстрому распространению огня. К ликвидации ЧП было привлечено 16 единиц основной и специальной техники и 60 человек личного состава ГСЧС.

Фото 2 — В Киеве произошел масштабный пожар в гимназии восточных языков (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото 3 — В Киеве произошел масштабный пожар в гимназии восточных языков (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото 4 — В Киеве произошел масштабный пожар в гимназии восточных языков (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото 5 — В Киеве произошел масштабный пожар в гимназии восточных языков (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото 6 — В Киеве произошел масштабный пожар в гимназии восточных языков (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото 7 — В Киеве произошел масштабный пожар в гимназии восточных языков (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото 8 — В Киеве произошел масштабный пожар в гимназии восточных языков (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото 9 — В Киеве произошел масштабный пожар в гимназии восточных языков (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото 10 — В Киеве произошел масштабный пожар в гимназии восточных языков (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото 11 — В Киеве произошел масштабный пожар в гимназии восточных языков (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото 12 — В Киеве произошел масштабный пожар в гимназии восточных языков (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото 13 — В Киеве произошел масштабный пожар в гимназии восточных языков (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото 14 — В Киеве произошел масштабный пожар в гимназии восточных языков (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото 15 — В Киеве произошел масштабный пожар в гимназии восточных языков (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото 16 — В Киеве произошел масштабный пожар в гимназии восточных языков (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото 17 — В Киеве произошел масштабный пожар в гимназии восточных языков (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото 18 — В Киеве произошел масштабный пожар в гимназии восточных языков (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото 19 — В Киеве произошел масштабный пожар в гимназии восточных языков (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото 20 — В Киеве произошел масштабный пожар в гимназии восточных языков (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото 21 — В Киеве произошел масштабный пожар в гимназии восточных языков (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото 22 — В Киеве произошел масштабный пожар в гимназии восточных языков (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото 23 — В Киеве произошел масштабный пожар в гимназии восточных языков (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото 24 — В Киеве произошел масштабный пожар в гимназии восточных языков (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото 25 — В Киеве произошел масштабный пожар в гимназии восточных языков (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото 26 — В Киеве произошел масштабный пожар в гимназии восточных языков (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото 27 — В Киеве произошел масштабный пожар в гимназии восточных языков (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото 28 — В Киеве произошел масштабный пожар в гимназии восточных языков (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото 29 — В Киеве произошел масштабный пожар в гимназии восточных языков (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото 30 — В Киеве произошел масштабный пожар в гимназии восточных языков (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото 31 — В Киеве произошел масштабный пожар в гимназии восточных языков (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото 32 — В Киеве произошел масштабный пожар в гимназии восточных языков (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото 33 — В Киеве произошел масштабный пожар в гимназии восточных языков (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото 34 — В Киеве произошел масштабный пожар в гимназии восточных языков (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото 35 — В Киеве произошел масштабный пожар в гимназии восточных языков (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото 36 — В Киеве произошел масштабный пожар в гимназии восточных языков (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото 37 — В Киеве произошел масштабный пожар в гимназии восточных языков (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото 38 — В Киеве произошел масштабный пожар в гимназии восточных языков (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото 39 — В Киеве произошел масштабный пожар в гимназии восточных языков (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото 40 — В Киеве произошел масштабный пожар в гимназии восточных языков (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото 41 — В Киеве произошел масштабный пожар в гимназии восточных языков (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото 42 — В Киеве произошел масштабный пожар в гимназии восточных языков (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото 43 — В Киеве произошел масштабный пожар в гимназии восточных языков (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото 44 — В Киеве произошел масштабный пожар в гимназии восточных языков (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото 45 — В Киеве произошел масштабный пожар в гимназии восточных языков (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото 46 — В Киеве произошел масштабный пожар в гимназии восточных языков (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото 47 — В Киеве произошел масштабный пожар в гимназии восточных языков (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото 48 — В Киеве произошел масштабный пожар в гимназии восточных языков (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото 49 — В Киеве произошел масштабный пожар в гимназии восточных языков (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото 50 — В Киеве произошел масштабный пожар в гимназии восточных языков (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото 51 — В Киеве произошел масштабный пожар в гимназии восточных языков (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото 52 — В Киеве произошел масштабный пожар в гимназии восточных языков (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото 53 — В Киеве произошел масштабный пожар в гимназии восточных языков (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото 54 — В Киеве произошел масштабный пожар в гимназии восточных языков (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото 55 — В Киеве произошел масштабный пожар в гимназии восточных языков (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото 56 — В Киеве произошел масштабный пожар в гимназии восточных языков (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото 57 — В Киеве произошел масштабный пожар в гимназии восточных языков (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото 58 — В Киеве произошел масштабный пожар в гимназии восточных языков (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото 59 — В Киеве произошел масштабный пожар в гимназии восточных языков (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото 60 — В Киеве произошел масштабный пожар в гимназии восточных языков (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото 61 — В Киеве произошел масштабный пожар в гимназии восточных языков (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото 62 — В Киеве произошел масштабный пожар в гимназии восточных языков (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото 63 — В Киеве произошел масштабный пожар в гимназии восточных языков (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото 64 — В Киеве произошел масштабный пожар в гимназии восточных языков (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото 65 — В Киеве произошел масштабный пожар в гимназии восточных языков (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото 66 — В Киеве произошел масштабный пожар в гимназии восточных языков (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото 67 — В Киеве произошел масштабный пожар в гимназии восточных языков (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото 68 — В Киеве произошел масштабный пожар в гимназии восточных языков (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото 69 — В Киеве произошел масштабный пожар в гимназии восточных языков (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото 70 — В Киеве произошел масштабный пожар в гимназии восточных языков (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото 71 — В Киеве произошел масштабный пожар в гимназии восточных языков (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото 72 — В Киеве произошел масштабный пожар в гимназии восточных языков (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото 73 — В Киеве произошел масштабный пожар в гимназии восточных языков (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото 74 — В Киеве произошел масштабный пожар в гимназии восточных языков (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото 75 — В Киеве произошел масштабный пожар в гимназии восточных языков (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото 76 — В Киеве произошел масштабный пожар в гимназии восточных языков (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото 77 — В Киеве произошел масштабный пожар в гимназии восточных языков (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото 78 — В Киеве произошел масштабный пожар в гимназии восточных языков (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото 79 — В Киеве произошел масштабный пожар в гимназии восточных языков (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото 80 — В Киеве произошел масштабный пожар в гимназии восточных языков (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото 81 — В Киеве произошел масштабный пожар в гимназии восточных языков (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото 82 — В Киеве произошел масштабный пожар в гимназии восточных языков (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото 83 — В Киеве произошел масштабный пожар в гимназии восточных языков (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото 84 — В Киеве произошел масштабный пожар в гимназии восточных языков (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото 85 — В Киеве произошел масштабный пожар в гимназии восточных языков (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото 86 — В Киеве произошел масштабный пожар в гимназии восточных языков (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото 87 — В Киеве произошел масштабный пожар в гимназии восточных языков (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото 88 — В Киеве произошел масштабный пожар в гимназии восточных языков (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото 89 — В Киеве произошел масштабный пожар в гимназии восточных языков (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото 90 — В Киеве произошел масштабный пожар в гимназии восточных языков (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото 91 — В Киеве произошел масштабный пожар в гимназии восточных языков (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото 92 — В Киеве произошел масштабный пожар в гимназии восточных языков (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото 93 — В Киеве произошел масштабный пожар в гимназии восточных языков (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото 94 — В Киеве произошел масштабный пожар в гимназии восточных языков (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото 95 — В Киеве произошел масштабный пожар в гимназии восточных языков (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото 96 — В Киеве произошел масштабный пожар в гимназии восточных языков (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото 97 — В Киеве произошел масштабный пожар в гимназии восточных языков (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото 98 — В Киеве произошел масштабный пожар в гимназии восточных языков (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото 99 — В Киеве произошел масштабный пожар в гимназии восточных языков (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

В свою очередь сама гимназия на своей странице в Facebook призвала родителей и персонал сохранять спокойствие и сообщила, что с 14 февраля "в связи с обстоятельствами" переходит на дистанционное обучение.

"Это лишь временные трудности, которые мы преодолеем. Наша лучшая гимназия будет работать и обучать вас, но надо немного подождать – и все наладится. Мы всегда рядом, всегда готовы помочь и поддержать. Смотрим с надеждой в завтрашний день. Верим в вас, ценим и любим", — говорится в сообщении.

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Автор:
Тимофей Беспятов