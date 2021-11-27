В Киеве радикалы разгромили известный бар

Неизвестные молодые люди разгромили помещение бара "Хвильовий", который находится в Киеве на Подоле, избили охранников и залили посетителей слезоточивым газом.

Об этом сообщила пресс-служба заведения.

Отмечается, что инцидент произошел вечером 26 ноября.

"В 18:39 ко входу в бар подошли 3 неизвестных и залили двух охранников слезоточивым газом. Сразу к воротам подбежали еще 12 незнакомых людей и забежали во двор "Хвильового". Охранников по спине и рукам били телескопическими дубинками и препятствовали передвижению внутрь бара", — говорится в сообщении.

В помещении бара было около 15 посетителей, трое диджеев из Берлина и команда из еще 3 человек. Бармены успели закрыть дверь на ключ, но дверь начали выламывать. Посетители держали дверь, чтобы неизвестные не попали внутрь.

В это время во дворе начали ломать мебель, частями мебели и телескопическими дубинками выбивать окна и стеклянные двери в помещение.

"В дыры в окнах и дверях полетели газовые баллоны со слезоточивым газом. Часть посетителей и команда укрылись в колдруме и туалетах, чтобы не вдыхать газ, остальная часть продолжала держать дверь", — рассказали представители заведения.

Отмечается, что нападавшие использовали гомофобные и расистские высказывания.

Также подчеркивается, что это не первый случай нападения на бар и препятствования хозяйственной деятельности.

Первый массовый инцидент произошел 6 ноября, тогда около 150 человек пришли под бар, заблокировали вход во двор, бросали дымовые шашки и петарды и разрисовывали стены со стороны Верхнего Вала. Неизвестные в тот вечер блокировали бар дважды. Первый раз полчаса, второй – около трех часов. Тогда на вызовы и заявления в полицию приехала одна патрульная машина, полицейские стояли рядом и наблюдали за происходящим. Никакого противодействия неизвестным полиция не оказывала.

Также 9 ноября неизвестные забежали во двор в рабочее время бара и разрисовали стены гомофобными и расисткими призывами. В течение недели еще несколько раз группа людей от 10 до 20 человек подходила и от 5 до 20 минут блокировала работу бара.

В свою очередь, в полиции Киева сообщили, что по факту хулиганских действий в одном из баров столичного Подола следователи начали уголовное производство.

"Группа молодых людей с помощью подручных средств разбили витрину заведения и пытались проникнуть внутрь. После того как у них это не получилось, они прибегли к бегству. Информация о пострадавших устанавливается", — говорится в сообщении.

Как сообщается, проводятся следственные действия, полицейские опрашивают свидетелей и очевидцев, а также устанавливают все обстоятельства этого события.

Кроме этого, правоохранители по имеющимся приметам обнаружили 12 человек и доставили их в Подольское управление полиции. Пока с ними общаются полицейские, которые устанавливают причастность молодых людей к вышеуказанным событиям, а также мотивы их поступка.

Напомним, в Киеве на Подоле 14 ноября произошел пожар в баре Gnezdo.