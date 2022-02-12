В Киеве в доме взорвалась граната: есть погибший

В Киеве в Святошинском районе в частном доме на улице Юрия Клена взорвалась граната РГД-5. Погиб 59-летний владелец дома.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

"Предварительно правоохранители установили, что взрыв произошел в результате подрыва боеприпаса, похожего на гранату РГД-5", - говорится в сообщении.

На балконе второго этажа правоохранители обнаружили мертвым 59-летнего владельца дома, на теле которого судебно-медицинский эксперт обнаружил ранения, похожие на осколочные.

Тело направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Во время осмотра помещения следователи изъяли оружие и боеприпасы, происхождение и вид которых будет установлено после экспертного исследования

"Сведения о данном событии должным образом зарегистрированы в журнале единого учета заявлений и сообщений Святошинского управления полиции. После проведения проверки происшествию будет предоставлена правовая квалификация", - сообщили в полиции.

Напомним, взрыв газовоздушной смеси с последующим пожаром произошел 2 февраля на втором этаже девятиэтажного жилого дома на улице Попова в Кропивницком. Погиб один человек и еще трое, включая двух детей, пострадали.