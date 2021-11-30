В Киеве взорвали банкомат: полиция начала спецоперацию

Во вторник, 30 ноября, в Дарницком районе Киева прогремел взрыв — его устроили для похищения денег из банкомата.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, для задержания злоумышленников в столице проводится специальная полицейская операция. По этом факту возбуждено уголовное производство.

При взрыве никто не пострадал, но из банкомата похищены кассеты с деньгами. Сумму нанесенного ущерба в полиции пока не назвали.

Напомним, взрывы банкоматов стали настоящим бедствием для Украины. При помощи таких действий преступники, которые обычно действуют ночью, иногда похищают крупные суммы. Так, в Винницкой области из банкомата украли около 1 млн грн.

Но нередко преступников подстерегают и неудачи. В Киеве неизвестный взорвал платежный терминал в отделении ПриватБанка, но достать деньги не смог и убежал, взломав дверь.

По словам свидетелей, мужчина зашел в помещение самообслуживания одного из банковских отделений и бросил туда неизвестный предмет, который взорвался. В результате взрыва никто не пострадал, однако были повреждены двери, платежный терминал и стекло припаркованного рядом автомобиля.

А в Харькове произошла целая серия взрывов банкоматов. В частности, преступники использовали самодельное взрывное устройство, которое поместили в отсек для выдачи денег.