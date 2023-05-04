В Києві пролунали вибухи: що відомо

Під час повітряної тривоги 4 травня, яку оголосили близько 20:00, місцеві жителі чули звуки вибухів. Згодом стало відомо, що це був результат роботи ППО. Внаслідок падіння уламком ворожого БПЛА виникла пожежа.

Про це повідомив мер Віталій Кличко.

З'ясувалося, що протиповітряна оборона ліквідувала одну чи декілька ворожих цілей у небі над столицею.

Внаслідок збиття російського БПЛА його уламки, ймовірно, спричинили пожежу у Солом’янському районі.

"У Соломʼянському районі рятувальники ліквідували загоряння на першому поверсі 4 поверхової будівлі ТЦ, що сталося на площі 50 м.кв. Внаслідок ураження уламків літального апарату вибуховою хвилею зруйновані декоративні зовнішні елементи будівлі та скло на площі до 150 м.кв. Несучі конструкції не пошкоджені", — розповів мер.

Також внаслідок падіння уламків БПЛА сталося загоряння в Печерському районі. Будівлі неушкоджені, потерпілих немає.

Нагадаємо, що напередодні цього ж дня, втретє з початку травня росіяни атакували Київ. Окупанти застосували баражуючі бєприприпаси типу “Shahed” і ракети, ймовірно, балістичного типу.

Так, 3 травня росіяни випустили по Києву дрони-камікадзе типу "Shahed". Сили протиповітряної оборони знищили всі російські БПЛА.

1 травня в КВДА повідомили про безуспішну повітряну атаку окупантами по Києву, рашисти вкотре атакували комплексно - одночасно крилатими ракетами та дронами.