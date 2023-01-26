- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Події
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В Києві пролунали вибухи, — Кличко
В столиці України зранку 26 січня пролунали вибухи під час масованої ракетної атаки на всю країну, повідомив мер Віталій Кличко.
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"Вибухи пролунали в Дніпровському районі столиці. Всі служби слідують на місце!", - написав міський глова.
Додаткової інформації щодо причин та наслідків Кличко не повідомив.
Напередодні в КМВА інформували, що під час масованої ракетної атаки 26 січня армія країни-агресора РФ випустила у напрямку Києва понад 15 ракет. Силами протиповітряної оборони усі ворожі цілі були знищені.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Крім того, у ніч проти 26 січня російські окупанти атакували територію України дронами-камікадзе іранського виробництва "Shahed-136/131".