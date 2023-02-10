В Києві пролунали вибухи: пошкоджено авто і будинок

Під час масованої ракетної атаки на Україну в столиці місцеві чули звуки вибухів. З'ясувалося, що в Києві працює ППО — збили щонайменше одну ракету.

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Про це повідомив мер Віталій Кличко.

Він пояснив, що уламки ракети пошкодили електромережі, два авто та дах приватного будинку в Голосіївському районі. Інформація по постраждалим уточнюється.

"Ракетна атака триває. Залишайтеся в укриттях!", - звернувся мер до містян.

Крім того, під час масованої ракетної атаки на Україну 10 лютого у Харкові також пролунали вибухи. Ворог завдав удару по об'єкту критичної інфраструктури. У зв'язку з цим можуть бути перебої зі світлом та іншими комунальними послугами.

Також в цей самий час міський голова Хмельницького Олег Симчишин підтвердив вибухи в місті. За його словами, можливі перебої з електроенергією та іншими комунальними послугами.