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В Києві виникла масштабна пожежа
В Києві в другій половині дня 25 лютого місцеві жителі помітили клубки чорного диму. В цей час в столиці не була оголошена повітряна тривога. Згодом мер Віталій Кличко повідомив, що в місті виникла пожежа на одному з підприємств.
Про це він написав в своєму Telegram-каналі.
"Пожежа на підприємстві в Подільському районі столиці. Всі служби вже на місці. Подробиці- згодом", - завив Кличко.
Кияни повідомляють в соцмережах, що помічали дим поблизу метро. Наразі причини загорання та масштаби наслідків невідоміПідписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, на початку лютого на території колишнього заводу у Дарницькому районі Києва пролунав вибух. Тоді також не було оголошено повітряної тривоги.
З'ясувалося, що на території колишнього заводу вибухнув газовий балон. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 272 КК України).