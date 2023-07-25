В Києві водій Volkswagen на смерть збив військового на блокпості (ФОТО/ВІДЕО)

В Києві 25 липня, близько 00:05 водій легкового автомобіля Volkswagen спричинив ДТП, внаслідок чого один військовослужбовець загинув на місці, іншого госпіталізували у лікарню, ще одного лікарі оглянули на місці.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.

Водій скоїв наїзд на солдатів Нацгвардії, які несли службу на блокпості поблизу станції метро "Святошин". На місце події негайно виїхали швидка медична допомога та слідчо-оперативна група столичного главку з розслідування ДТП.

Volkswagen протаранив дві автівки. Фото: Нацполіція

Розпочато досудове розслідування. Попередньо встановлено, що 23-річний водій на великій швидкості заїхав на територію блокпоста. Далі Volkswagen протаранив ще дві припарковані автівки, в одній з яких знаходився військовий територіального центру комплектування.

Внаслідок ДТП 49-річний солдат дістав травми не сумісні з життям, іншого 26-річного військового з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували до медичного закладу. Ще одному постраждалому військовому надали допомогу на місці.

Нагадаємо, у травні суддя Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир збив на смерть військовослужбовця, який ніс службу на блокпості в Києві.

Його відсторонили від роботи, а правоохоронці повідомили судді про підозру за фактом вчинення смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння (ч. 3 ст. 286-1 КК України). Тепер йому загрожує до 10 років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 10 років.