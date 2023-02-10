В Києві затримали керівника майстерні, де загинули четверо: названо причину вибуху

Київська поліція затримала керуючого виробництвом у Дарницькому районі столиці, де напередодні стався вибух, внаслідок якого загинуло четверо людей. Про це повідомляють в Київській міській прокуратурі та Головному управлінні поліції в Києві.

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Мешканцю Київської області повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків (частина 2 статті 272 Кримінального кодексу).

Нагадаємо, що 9 лютого близько 15:40 внаслідок вибуху в одноповерховому приміщенні колишнього заводу сталося руйнування будівлі. За попередніми даними, у виробничому приміщенні вибухнув газовий балон. Загинули четверо працівників, а ще п’ятеро осіб із травмами різного ступеню тяжкості були госпіталізовані до лікарні.

Встановлено, що вказане приміщення використовувалося суб’єктом підприємницької діяльності як виробничий цех з виготовлення та оброблення ювелірних виробів. У своїй роботі працівники майстерні використовували газове обладнання.

Зазначається, що деякі елементи вказаного обладнання були виготовлені кустарним способом, а газові балони в порушення встановлених вимог розміщувались в приміщенні, де безпосередньо працювали люди.

Також встановлено, що з працівниками інструктажі та навчання з охорони праці та дотримання норм пожежної безпеки не проводились, їх також не було забезпечено засобами колективного та індивідуального захисту.

Внаслідок таких недбалих дій, під час проведення газополум’яних робіт, які відносяться до робіт з підвищеною небезпекою, стався вибух газових балонів. На момент події у приміщенні перебувало близько 20 робітників.

Зараз із 65-річним виконуючим обов’язки керуючого підприємством працюють слідчі. Прокуратура клопотатиме про обрання чоловікові запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.