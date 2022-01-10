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Происшествия
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В Китае обрушилась часть Великой стены из-за землетрясения

Великая китайская стена пострадала от землетрясения
Великая китайская стена пострадала от землетрясения

Участок Великой китайской стены рухнул после землетрясения магнитудой 6,9, произошедшего в субботу в полночь в провинции Цинхай на северо-западе Китая на глубине 10 километров.

Об этом сообщает Global Times.

Подземные толчки ощущались в малонаселенном районе, потому сильных разрушений и жертв не было. 

Сообщений о погибших не поступало, но девять человек получили травмы. 

Ближайший жилой район находится в 40 километрах от эпицентра землетрясения, а дома местных жителей были модернизированы или отремонтированы для сейсмостойкости.  

После сильного землетрясения власти организовали проверку местных культурных памятников и обнаружили место обрушения. Установлена первичная защита и продолжаются ремонтно-восстановительные работы.

Как оказалось, 2 метра Великой стены обрушились в уезде Шаньдань провинции Ганьсу на севере Китая.

Поврежденный участок стены был построен во времена династии Мин (1368 – 1644). В общей сложности Великая китайская стена тянется на тысячи километров от Ляодунского залива Желтого моря до пустыни Гоби. Строить ее начинали еще в ІІІ веке до нашей эры.

Автор:
Светлана Манько