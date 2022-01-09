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Происшествия
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В Китае загорелся и сломался пополам российский самолет (ВИДЕО)

На борту находилось 20 тонн груза и 26 тонн авиационного топлива
Фото: Twitter/JetPhotos

8 января в аэропорту китайского города Ханчжоу перед взлетом загорелся и поломался на две части российский грузовой самолет Ту-204.

Как сообщает Служба новостей Китая, происшествие случилось в аэропорту Сяошань около 4:40 по местному времени.

Пожар начался в кабине пилота. Через две минуты на место ЧП прибыли спасатели и медики, эвакуировавшие восьмерых членов экипажа.

Огонь пожарные потушили, однако после этого самолет сломался пополам. Причины пожара устанавливаются.

Самолет Ту-204 принадлежит российской авиакомпании "Авиастар-ТУ". Он перевозил 20 тонн груза и 26 тонн авиационного топлива и должен был лететь в новосибирский аэропорт "Марчево".

По информации РБК, самолет был выпущен в 2002 году ульяновским заводом "Авиастар". В парке авиалиний он находится с 2004 года.

В 2019 году судно перекрасили в корпоративные цвета китайской логистической компании Cainiao Smart Logistics Network (создана торговой онлайн-платформой Alibaba).

Ранее сообщалось, что 14 августа 2021 года в Турции возле города Кахраманмараш разбился пожарный самолет Бе-200.

В результате авиакатастрофы погибли по меньшей мере 8 человек: пятеро российских военнослужащий и трое граждан Турции.

Автор:
Дмитрий Нарожный