В Китае загорелся и сломался пополам российский самолет (ВИДЕО)

8 января в аэропорту китайского города Ханчжоу перед взлетом загорелся и поломался на две части российский грузовой самолет Ту-204.

Как сообщает Служба новостей Китая, происшествие случилось в аэропорту Сяошань около 4:40 по местному времени.

Пожар начался в кабине пилота. Через две минуты на место ЧП прибыли спасатели и медики, эвакуировавшие восьмерых членов экипажа.

A cargo plane caught fire at #Hangzhou Xiaoshan International Airport at 4:40am today. The fire happened in the cabin when the plane was taxiing. 8 crew members were rescued from the plane. pic.twitter.com/sW31etaWoX — Shanghai Daily (@shanghaidaily) January 8, 2022

Огонь пожарные потушили, однако после этого самолет сломался пополам. Причины пожара устанавливаются.

During departure preparations in Hangzhou a fire broke out inside this Aviastar-Tu Air Company Tu-204. No serious injuries were reported, but the aircraft appears well beyond repair. https://t.co/pEfR6dCdG6 pic.twitter.com/ZjMJPS7TUe — JetPhotos (@JetPhotos) January 8, 2022

Самолет Ту-204 принадлежит российской авиакомпании "Авиастар-ТУ". Он перевозил 20 тонн груза и 26 тонн авиационного топлива и должен был лететь в новосибирский аэропорт "Марчево".

По информации РБК, самолет был выпущен в 2002 году ульяновским заводом "Авиастар". В парке авиалиний он находится с 2004 года.

В 2019 году судно перекрасили в корпоративные цвета китайской логистической компании Cainiao Smart Logistics Network (создана торговой онлайн-платформой Alibaba).

Ранее сообщалось, что 14 августа 2021 года в Турции возле города Кахраманмараш разбился пожарный самолет Бе-200.

В результате авиакатастрофы погибли по меньшей мере 8 человек: пятеро российских военнослужащий и трое граждан Турции.