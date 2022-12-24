В київському метро пасажир потрапив під потяг

В метрополітені столиці на станції "Лісова" пасажир потрапив під потяг. Про це ввечері 24 грудня повідомила пресслужба КМДА.

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Через інцидент рух поїздів червоною лінією відбувається від станції "Академмістечко" до станції "Дарниця".

"На місце події викликано медиків та правоохоронців. Проводиться необхідна робота", - уточнили в КМДА.

Про зміни та відновлення руху поїздів адміністрація повідомить додатково згодом.

Нагадаємо, у Києві з 20 грудня для пасажирів відкрили дві станції столичного метрополітену: "Майдан Незалежності" та "Хрещатик". Вони були зачиненими від початку широкомасштабного вторгнення РФ.

Водночас місцева влада попереджає, що в умовах повної відсутності електрики рух поїздів метрополітену в Києві будуть призупинений – підземні станції працюватимуть як пункти тимчасового перебування та укриття під час повітряної тривоги. Наземні станції будуть зачинені.