В Києві після атаки дронів стався збій у роботі турнікетів метро

В роботі турнікетів у київському метро вранці 2 січня стався збій через перепади напруги. Про це сказано у повідомленні комунального підприємства "Київський метрополітен".

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"На деяких станціях метро лінійка турнікетів працює не в повному обсязі. Через перепади напруги стався технічний збій у роботі автоматики. Фахівці вже працюють над оперативним відновленням роботи обладнання", - йдеться у ньому.

Натомість зазначено, що станції станції "Героїв Дніпра", "Почайна", "Тараса Шевченка", "Контрактова площа", "Сирець", "Палац спорту", "Кловська", "Дружби народів", "Видубичі", "Славутич", "Осокорки", "Позняки" та "Харківська" працюють у звичайному режимі.

Метрополітен обіцяє додатково повідомити про повне відновлення роботи турнікетів та перепрошує за тимчасові незручності. Зазначимо, що повідомлення з'явилося після того, як у соцмережах та ЗМІ розповсюдилася інформація про утвроення на станціях натовпу з пасажирів саме через несправність турнікетів.

В свою чергу, вночі Київ та область зазнали чергової атаки ударними безпілотниками з боку російської армії. Офіційно було заявлено про збиття усіх БПЛА, однак разом з тим влада повідомила й про пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури і екстренні відключення електроенергії в столиці.

Нагадаємо також, що після чергового обстрілу столиці напередодні на коліях метро біля станції "Лівобережна" виявили уламок ракети, через що наземна ділянка "червоної" лінії не працювала, поки його не прибрали.