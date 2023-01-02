- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
В Києві після атаки дронів стався збій у роботі турнікетів метро
В роботі турнікетів у київському метро вранці 2 січня стався збій через перепади напруги. Про це сказано у повідомленні комунального підприємства "Київський метрополітен".
"На деяких станціях метро лінійка турнікетів працює не в повному обсязі. Через перепади напруги стався технічний збій у роботі автоматики. Фахівці вже працюють над оперативним відновленням роботи обладнання", - йдеться у ньому.
Натомість зазначено, що станції станції "Героїв Дніпра", "Почайна", "Тараса Шевченка", "Контрактова площа", "Сирець", "Палац спорту", "Кловська", "Дружби народів", "Видубичі", "Славутич", "Осокорки", "Позняки" та "Харківська" працюють у звичайному режимі.
Метрополітен обіцяє додатково повідомити про повне відновлення роботи турнікетів та перепрошує за тимчасові незручності. Зазначимо, що повідомлення з'явилося після того, як у соцмережах та ЗМІ розповсюдилася інформація про утвроення на станціях натовпу з пасажирів саме через несправність турнікетів.Підписуйтесь на наш Telegram канал
В свою чергу, вночі Київ та область зазнали чергової атаки ударними безпілотниками з боку російської армії. Офіційно було заявлено про збиття усіх БПЛА, однак разом з тим влада повідомила й про пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури і екстренні відключення електроенергії в столиці.
Нагадаємо також, що після чергового обстрілу столиці напередодні на коліях метро біля станції "Лівобережна" виявили уламок ракети, через що наземна ділянка "червоної" лінії не працювала, поки його не прибрали.