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В Колорадо вследствие лесных пожаров сгорели более 500 домов (ФОТО/ВИДЕО)
На католическое Рождество в штате Колорадо (США) возникли лесные пожары. Из-за сильного ветра 110 миль (177 километров) в час огонь добрался до населенных пунктов. В результате стихия уничтожила около 580 домов, гостиниц и магазинов.
Как сообщило издание Bloomberg, в день, когда пожары приблизились к жилым домам в городах Супериор и Луисвилль, власти приняли решение экстренно эвакуировать жителей. В настоящее время известно о 6 пострадавших, которые получили травмы в результате пожаров.
Пользователи соцсетей опубликовали фото и видео бушующей стихии.
По сообщению метеорологической службы, в штате наблюдались широко распространенные порывы ветра со скоростью 80-100 миль в час, а "на нескольких участках в Рокки Флэтс наблюдались порывы со скоростью 100-115 миль в час за несколько часов".Подписывайтесь на наш Telegram канал
В сочетании с относительной влажностью ниже 20% и продолжающейся засухой сильные ветры способствовали быстрому распространению пожаров. По словам метеорологов, ветры должны вскоре начать постепенно ослабевать.
Напомним, в палате реанимационного отделения Косовской центральной районной больницы Ивано-Франковской области произошел взрыв. После взрыва в палате возник пожар. К больнице прибыли сотрудники ГСЧС, которые ликвидировали возгорание. На месте пожара были обнаружены тела двоих погибших. Из соседней палаты спасли троих пациентов.