В Колорадо вследствие лесных пожаров сгорели более 500 домов (ФОТО/ВИДЕО)

На католическое Рождество в штате Колорадо (США) возникли лесные пожары. Из-за сильного ветра 110 миль (177 километров) в час огонь добрался до населенных пунктов. В результате стихия уничтожила около 580 домов, гостиниц и магазинов.

Как сообщило издание Bloomberg, в день, когда пожары приблизились к жилым домам в городах Супериор и Луисвилль, власти приняли решение экстренно эвакуировать жителей. В настоящее время известно о 6 пострадавших, которые получили травмы в результате пожаров.

Пользователи соцсетей опубликовали фото и видео бушующей стихии.

My son flew back to Seattle this evening. Here is a video he took of the Superior / Louisville fires from the plane at 5 pm. Our hearts go out to our neighbors in the fire’s path and the first responders working to save their homes and businesses. #MarshallFire pic.twitter.com/O6LXrOKCXT — Gretchen Rosenberg (@GRDenver) December 31, 2021

Once in a lifetime events are becoming common place.



I don't know who took this photo, but it speaks to a lot happening in our world right now.



Loosely quoting @GhostTrainPhoto; I'm tired of experiencing once in a life time events.#Marshallfire #Colorado #coloradostrong pic.twitter.com/v781tObnM5 — Tim Slane (@EvilBill_wx) December 31, 2021

#marshallfire view from the western side, looking past NIST. So sorry for those who lost a home today. I’m a fire scientist who’s studied wildfires for 20 years. #WinterWildfires are a sign that #climatechange is here and now. Hot fall & winter temperatures helped set the stage. pic.twitter.com/uW37EvwWeT — Jennifer Balch (@DrBalch) December 31, 2021

По сообщению метеорологической службы, в штате наблюдались широко распространенные порывы ветра со скоростью 80-100 миль в час, а "на нескольких участках в Рокки Флэтс наблюдались порывы со скоростью 100-115 миль в час за несколько часов".

В сочетании с относительной влажностью ниже 20% и продолжающейся засухой сильные ветры способствовали быстрому распространению пожаров. По словам метеорологов, ветры должны вскоре начать постепенно ослабевать.

Напомним, в палате реанимационного отделения Косовской центральной районной больницы Ивано-Франковской области произошел взрыв. После взрыва в палате возник пожар. К больнице прибыли сотрудники ГСЧС, которые ликвидировали возгорание. На месте пожара были обнаружены тела двоих погибших. Из соседней палаты спасли троих пациентов.