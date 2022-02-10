В компании Ярославского подтвердили свою причастность к ДТП под Харьковом

В компании Александра Ярославского DCH официально подтвердили, что в настоящее время водитель одного из авто бизнесмена работает со следствием и ожидает обнародования меры пресечения по делу о смертельном ДТП на трассе Чугуев – Мартово.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Как рассказали в DCH, водитель, который работает в одной из вспомогательных служб DCH, ночью 10 февраля направлялся в Харьков и "совершил наезд на препятствие". При этом водитель не остановился, чтобы проверить, во что же он въехал, и продолжил движение.

Только утром он обнаружил, что на авто нет номерных знаков, которые отпали во время ДТП. Позже он узнал о происшествии и, как утверждают в DCH, обратился в полицию для дачи показаний.

"Уполномоченные сотрудники уведомили полицию, и водитель сразу прибыл в отделение для допроса. В настоящее время он сотрудничает со следствием и ожидает обнародования меры пресечения", — добавили в компании.

Кроме того, в DCH подтвердили, что Ярославский действительно 10 февраля покинул Украину. При этом, как уточняют в компании, бизнесмен улетел в Лондон согласно с ранее утвержденным графиком для встречи со своей семьей.

Бизнесмена уже ожидают для допроса в полиции. В пресс-службе Министерства внутренних дел сообщили, что полиция проверяет информацию о причастности к ДТП кортежа Ярославского.

"Сразу по возвращении в Украину следователи пригласят его для участия в проведении необходимых процессуальных действий. В рамках уголовного производства правоохранители будут прорабатывать имеющуюся информацию и будут устанавливать все обстоятельства ДТП", — резюмировали в МВД.

Напомним, СМИ выяснили, что ночью 10 февраля в Харьковской области произошло смертельное ДТП. На месте инцидента нашли номера автомобиля, которые принадлежат первой машине кортежа главы группы DCH Александра Ярославского.

Позже Ярославский прокомментировал информацию о ДТП, сообщив, что во время инцидента он находился дома и спал. Бизнесмен отметил, что узнал о происшествии только утром 10 февраля.

Вскоре правоохранители вызвали на допрос Ярославского в качестве "возможного участника ДТП". Однако, выяснилось, что он вылетел из Украины чартерным рейсом. В настоящее время неизвестно, когда бизнесмен планируется вернутся обратно.