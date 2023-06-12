В Костянтинівці через обстріл окупантів загинув чоловік з інвалідністю, є поранені (ФОТО)

Одна людина загинула та дві було поранено внаслідок обстрілу російськими окупанційними військами 12 червня Костянтинівки Донецької області. Про це повідомляє обласна прокуратура.

За попередніми даними, обстріл було здійснено зі ствольної артилерії. На футбольному полі одного з місцевих парків загинув 49-річний чоловік, котрий косив траву. Судячи з опублікованого прокуратурою фото, замість правої ноги нижче коліна він мав протез.

Крім того, снаряди окупантів поцілили і по приватному сектору, внаслідок чого осколкових поранень та саден зазнали 38-річний чоловік та 85-річна жінка. Також засобами ураження пошкоджено фасади приватних домоволодінь.

За процесуального керівництва обласної прокуратури розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (частина 2 статті 438 Кримінального кодексу).

Фото: Донецька обласна прокуратура Фото: Донецька обласна прокуратура Фото: Донецька обласна прокуратура Фото: Донецька обласна прокуратура

Нагадаємо також, що 13 травня у Костянтинівці через ворожий обстріл загинуло двоє людей, зокрема, 15-річна учениця художньої школи на ім'я Надія Лазебнік. Загалом місто регулярно обстрілюється ворогом, через що страждають мирні люди.

Так, вже після згаданого випадку 14 травня в Костянтинівці було поранено ще трьох людей, 16 травня - ще одну, 17 травня загинула одна людина та ще одна була поранена, а наступного дня було вбито ще одну людину. 23 та 24 травня в місті було поранено по одній людині, 27-го вбито ще одного жителя, а 31-го ще одну людину поранено.