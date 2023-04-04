В Краматорську через руйнування шлюзу затопило частину міста (ФОТО, ВІДЕО)

В Краматорську Донецької области внаслідок часткового руйнування конструкції дамби сталося значне підтоплення приватного житлового сектору міста. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

"Березневий снігопад продовжує коїти лиха: розбило частину конструкції дамби, збільшився викид води. Всі відповідні служби на місцях, намагаємось зменшити потік", - написав він.

За словами очільника Краматорська, ситуація є складною, оскільки є затоплені приватні будинки. В місті розгорнуто штаб з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Як вказав Гончаренко, першочерговою задачею є зменшення потоку води на підступах, аби не дати стихії рухатись далі. Станом на 14:00 було евакуйовано 6 мешканців затоплених будинків.

Людей, яким потрібна допомога, начальник МВА закликав звертатися до Держслужби з надзвичайних ситуацій (номер телефону 101), поліції (102) та міського контакт-центру (099 099 1505).

Згодом начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що на 30 вулицях у Краматорську підтоплено 260 будинків. Він уточнив, що йдеться про селище, що входить до Краматорської громади.

"На одному зі ставків частково зруйновано водоскидний шлюз, в результаті чого відбувається неконтрольоване скидання води. Вода прибуває", - додав очільник регіону.

ОВА координує роботи з мінімізації наслідків розливу: на місці події працюють рятувальники ДСНС, комунальні служби та представники профільних департаментів обласної й міської ВА.

"Створюємо бетонне загородження та розчищаємо русло тамтешньої річки для мінімізації наслідків розливу, розселяємо людей із постраждалих будинків до тимчасового житла. Про перебіг подій повідомлятиму додатково", - додав Кириленко.

Судячи з опублікованих ОВА фото, йдеться, зокрема, про затоплення вулиць Одеської, Михайла Петренка (колишня Героїв Союзу), Омської та Онезького провулку в мікрорайоні Іванівка. У цій місцевості в Казенний Торець впадає мала річка Бичок.