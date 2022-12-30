В Краматорську демонтували бюст Пушкіна (ФОТО)

В Краматорську, що наразі є найбільшим містом Донецької області, підконтрольним Україні, 30 грудня демонтували пам'ятник російському поету Олександру Пушкіну (1799-1837). Про це повідомив у соцмережах начальник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

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"Випий кави, післязавтра Новий рік. Напевно ще не без Росії в Україні, але все буде - прийде час. Тут місце для своїх героїв, своєї культури та історії. Це не боротьба з пам’ятниками, це боротьба України за життя. Українське - в Україні", - висловився він в якості коментаря до події.

Зазначимо, що бюст Пушкіна в Краматорську розташовувався при вході до однойменному парку біля рогу вулиці Дружби (колишня Леніна) та бульвару Машинобудівників.

Фото: Facebook/alexander.vasilyevich.goncharenko Фото: KramatorskPost Фото: KramatorskPost Фото: KramatorskPost

Нагадаємо, що 27 грудня у Чернівцях демонтували бюст Пушкіна з будівлі драмтеатру. Крім того, 23 грудня в тому ж місті було демонтовано та розпилено пам'ятник Пушкіну.

16 грудня було демонтовано пам'ятник Пушкіну в Дніпрі, у листопаді пам'ятник поету знесли у Житомирі, а також у Харкові. Ще в травні пам'ятник Пушкіну було демонтовано у Миколаєві, а наприкінці квітня - у Чернігові.