В Криму масштабно детонує склад боєприпасів: росіяни перекрили трасу та оголосили евакуацію (ВІДЕО)

На сході анексованого Росією Криму, що вважається глибоким тилом окупантів, горить і вибухає склад боєприпасів на полігоні. Після п'яти годин росіяни не змогли ліквідувати пожежу. Так звана "влада" оголосила про "безпекові заходи".

Про це повідомляє РБК та інші росЗМІ.

На полігоні поблизу Старого Криму окупанти розташували великий склад БК. Там виникла пожежа — боєприпаси детонують понад п'ять годин. Достовірна причина загорання невідома. Прогнозують, що для ліквідації загорання знадобиться близько трьох днів .

Через подію окупаційна адміністрація, яку очолює Сергій Аксьонов, оголосила про перекриття траси "Таврида".

З прилеглої до полігону зони планують тимчасову евакуацію мешканців чотирьох населених пунктів — понад 2000 людей.

В Україні інцидент прокоментував голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук: "Усю ніч бомбардували Одесу, а склад з БК детонує у Криму".

Напередодні, 17 липня, на Кримському мосту пролунали вибухи. Це погіршить логістику російських окупантів на півдні України під час контрнаступу ЗСУ.