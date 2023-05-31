В Криму окупанти мінують хімзавод "Титан"

Росіяни готуються до контрнаступу ЗСУ та звільнення Криму. Вони почали мінувати кримський хімічний завод "Титан", що знаходиться біля міста Армянськ.

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш"

В повідомленні йдеться про те, що загарбники бояться появи ЗСУ на адмінкордоні з Кримом і таким чином хочуть зупинити наступ українських сил.

Окрім цього, замінований завод дасть росіянам можливість створити чергову провокацію і звинуватити Україну в "екологічному тероризмі".

Зауважимо, що "Титан" - найбільший виробник діоксиду титану на території Східної Європи. Крім цього, підприємство виробляє червоний залізоокисний пігмент, мінеральні добрива, сірчану кислоту, алюмінію сульфат, рідке натрієве скло, залізний купорос.

На заводі періодично відбуваються локальні аварії з викидами шкідливих речовин, які здатні викликати роздратування шкіри, слизових оболонок носа та очей.

Під час чергового такого викиду у березні 2019 року деякі показники перевищували норму у 5 разів.

Раніше ГУР повідомляло, що російські окупанти почали реалізовувати провокацію із застосуванням хімічної зброї на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Метою цих дій є зрив контрнаступальних дій Сил безпеки і оборони України.