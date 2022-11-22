В Криму пролунали вибухи

У Севастополі, Євпаторії та Балаклаві окупованого Криму чули вибухи. Про це повідомляє “Суспільне”.

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"В окупованих Севастополі, Балаклаві та Євпаторії місцеві жителі чули вибухи. За офіційною інформацією від окупантів, працює російська система ППО, відбуваючи атаки безпілотників", - зазначає видання.

Деякі телеграм-канали публікують відео роботи протиповітряної оборони та повідомляють про збиті безпілотники.

Рух морського транспорту в окупованому Севастополі тимчасово припинили, повідомляють місцеві мешканці та підтверджує окупаційний уряд. На кінцевих пунктах — площа Захарова та площа Нахімова — організовано потяги, щоб доставити пасажирів.

"Так відбувається завжди, коли працює ППО над бухтою, або на узбережжі", - сказав Суспільному Крим кримчанин.

Нагадаємо, ще 1 липня Генеральний штаб Збройних сил України, Міністерство цифрової трансформації та UNITED24 запустили проект "Армія дронів". Станом на середину листопада “Армія дронів” та UNITED24 вже відправили військовим на передову 179 безпілотників.