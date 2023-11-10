В Криму уражено два російських катери (ВІДЕО)

У результаті нічної операції 10 листопада на території тимчасово окупованого Криму у селищі Чорноморське українськими воїнами було уражено малі десантні кораблі Чорноморського флоту РФ.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що були уражені катери проекту 11770 ( класу «Серна»).

На суднах перебував екіпаж та завантажена броньована техніка, зокрема БТР-82.

"Малі десантні катери класу «Серна» держава-агресор Росія активно використовувала під час окупації острова Зміїний для перекидання військової техніки та десанту", - зауважили у розвідці.

Крім того, росіяни розміщували на борту катерів зенітно-ракетні комплекси «ТОР-М2» для мобільного прикриття свого угруповання на острові та у Чорному морі.

У ГУР МО повідомляють, що малий десантний корабель класу «Серна» має високу швидкість, може вміщати до 45 тонн вантажу та 92 особи озброєного десанту.

"Окупанти використовують ці катери для висадки передових груп морської піхоти або евакуації. А в умовах фактичної відсутності у росіян корабельних засобів ППО після низки атак Сил безпеки та оборони України такі катери із ЗРК на борту слугували для загарбників прикриттям кораблів Чорноморського флоту РФ на рейдах", - підкреслили у розвідці.

Зауважимо, Тelegram-канал "Крымский ветер" повідомляв, що в Чорноморському було 4-5 прильотів, "імовірно, по прикордонній заставі", але потім уточнив із посиланням на підписників, що був "приліт у казарму", там розбирають завали. Крім того, припускали підбиття двох катерів.

"І водолази почали роботу в морі. Схоже катери таки теж попали під удар", — йдеться й повідомленні.

У Міноборони РФ заявили, що їхня ППО збила два українські безпілотні літальні апарати, які перехопила над територією тимчасово окупованого Криму.

Нагадаємо, 4 листопада українські війська завдали успішного удару по російській морській та портовій інфраструктурі, а саме - верфі "Залив" в окупованому Криму та пошкодили корабель "Аскольд".

Також удар, завданий по судноремонтному заводу у Севастополі, надовго вивів з ладу підводний човен "Ростов-на-Дону" та десантний корабель "Мінськ", а російському флоту було завдано суттєвої шкоди.